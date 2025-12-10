Según un ránking elaborado por la UBA, Mendoza es el mejor lugar para vivir después de CABA

Para elaborar el índice, el Centro de Ciudades Inteligentes, que depende de la mencionada facultad, estudió durante 2025 el desarrollo estratégico de los 10 conglomerados urbanos más destacados del país. Entre ellos, la mayoría son capitales, salvo Mar del Plata y Rosario.

Cómo se calcula el índice de la UBA

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, que concluye cuáles son las mejores para vivir, toma indicadores sociales, económicos y medioambientales.

Para calcularlo toma una escala del 0 al 5, el resultado de un análisis de 5 dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

A su vez, esas dimensiones se desagregan en 31 variables representativas de los principales focos prioritarios. Al mismo tiempo, tales variables toman 159 indicadores, cuyos datos permiten efectuar un estudio cuantitativo y cualitativo de cada uno de los centros urbanos analizados.

En función de esos niveles de análisis, Mendoza quedó mejor calificada que otras ciudades en la dimensión institucional y la relacionada con el medio ambiente. Y, en menor medida, también la relativa a lo social.

El estudio de la UBA califica con 0 cuando ante un indicador determinado la acción del gobierno local es nula. Del otro lado, un valor de 5 (cinco), máximo puntaje, corresponde a un indicador que sigue estándares internacionales.

En el medio, el 1 (uno) se otorga cuando un indicador es "abordado con muy baja intensidad", y con 2 (dos) cuando su tratamiento es "insuficiente". Un escalón más arriba, el 3 (tres) aplica si el abordaje es "adecuado", y 4 (cuatro) cuando el nivel de respuesta del gobierno local es "muy bueno", traducida en políticas de alta calidad.

Mendoza, en cada dimensión del ranking de ciudades

Mendoza aparece segunda en la dimensión institucional (3,29), también detrás de CABA. Para eso se midieron 6 variables: Fortalecimiento institucional, Participación Ciudadana, Planificación Urbana, Gobernanza y transparencia, Innovaciones de gestión y Alianzas Estratégicas.

En cambio, si bien el valor final la coloca arriba en el ranking, decae varios puestos en desarrollo económico: figura en el 6to lugar, con 3,12, desplazada por Córdoba (3,15), Santa Fe (3,18), San Juan y Rosario (3,22), y Ciudad de Buenos Aires, que lidera con 3,68.

Para este ítem, las variables consideradas son 7: Solvencia económica, Eficiencia en la gestión, Competitividad estructural, Atracción de inversiones, Radicación de industrias de punta, Ecosistemas de emprendedores y Proyección internacional.

Vista aérea del Parque General San Martín, Portones del Parque.jpeg Los tradicionales portones del Parque, toda una postal de la Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Por otra parte, la provincia conquistó el 3° lugar en la dimensión social. En este acápite el estudio de la UBA parte de apartados como Desarrollo Social, Cultura, Espacio Público y Educación, entre otros. La sumatoria da un valor de 3,25, suficiente para completar el podio encabezado por CABA (3,70) y Córdoba (3,29).

El objetivo del índice calculado por la UBA

Todavía mejor fue la ponderación sobre la gestión del medio ambiente, en medio de la discusión legislativa acerca del futuro de la minería en Mendoza. Como el valor general del IGEC, con 3,65 también se aseguró el segundo lugar entre las 10 jurisdicciones evaluadas.

“El objetivo de este trabajo es el de establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades", explicó Omar Quiroga, director del Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA.

Con esa base, según Quiroga, se puede pensar un plan estratégico con estrategias innovadoras "o repensar las que están en ejecución, para así facilitar el desarrollo armónico y sostenible”.

Pero para el responsable del estudio hay una meta superior: medir la sostenibilidad urbana y afrontar "agendas Smart Cities (Ciudades Inteligentes) de las que Mendoza también forma parte.