Los bancos tomaron la decisión de reducir nuevamente la tasa de interés de cada plazo fijo y provocaron una duda en los ahorristas: si seguir colocando los ahorros en esta inversión o si comprar dólares, por ejemplo.
Murió el plazo fijo: la decisión de los bancos que hace dudar a los ahorristas
Los bancos decidieron cambiar las condiciones del plazo fijo, lo que puede provocar algunas dudas entre los ahorristas
Después de haber alcanzado una tasa de rendimiento del 44% en algunos bancos antes de las elecciones del 26 de octubre, el interés que ofrecen las entidades para cada plazo fijo ha hecho un camino hacia abajo.
De hecho, desde que La Libertad Avanza se impuso en los comicios, los bancos han reducido la tasa de interés del plazo fijo en, al menos, cuatro oportunidades, lo que provoca una reducción en la ganancia que obtienen los ahorristas con esta inversión.
Cuál es el plazo fijo que ofrece cada banco
Según lo confirmado por cada entidad bancaria al Banco Central de la República Argentina, estas son las tasas de interés del plazo fijo a 30 días que ofrece cada banco para sus ahorristas;
- Banco Nación: 22,50% de tasa de interés anual
- Banco Santander Argentina: 21% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 21% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 23% de tasa de interés anual
- BBVA Argentina: 21% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 23% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 23% de tasa de interés anual
- Banco ICBC Argentina: 23,3% de tasa de interés anual
- Banco Ciudad: 22% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 25,5% de tasa de interés anual
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $200.000
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia.
En caso de que alguien decida realizar esta inversión y tenga $200.000 para depositar en un plazo fijo de 30 días, una vez que se haya cumplido ese lapso de tiempo, y en caso de hacerlo, por ejemplo, en el Banco Nación, entonces habrá ganado un total de $3,698.63.