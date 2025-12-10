Murió el plazo fijo: la decisión de los bancos que hace dudar a los ahorristas

plazo fijo en pesos.jpeg

Cuál es el plazo fijo que ofrece cada banco

Según lo confirmado por cada entidad bancaria al Banco Central de la República Argentina, estas son las tasas de interés del plazo fijo a 30 días que ofrece cada banco para sus ahorristas;

Banco Nación: 22,50% de tasa de interés anual

Banco Santander Argentina: 21% de tasa de interés anual

Banco Galicia: 21% de tasa de interés anual

Banco Provincia de Buenos Aires: 23% de tasa de interés anual

BBVA Argentina: 21% de tasa de interés anual

Banco Macro: 23% de tasa de interés anual

Banco Credicoop: 23% de tasa de interés anual

Banco ICBC Argentina: 23,3% de tasa de interés anual

Banco Ciudad: 22% de tasa de interés anual

Banco Hipotecario: 25,5% de tasa de interés anual

Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $200.000

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia.

En caso de que alguien decida realizar esta inversión y tenga $200.000 para depositar en un plazo fijo de 30 días, una vez que se haya cumplido ese lapso de tiempo, y en caso de hacerlo, por ejemplo, en el Banco Nación, entonces habrá ganado un total de $3,698.63.