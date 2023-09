Rodolfo Suarez estrecha lazos comerciales con los Emiratos Árabes Unidos

Omar Haffar Rodolfo Suarez y Mauricio Badaloni.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza lanzó el "Cash Rebate" con reintegros y facilidades para productoras audiovisuales

Al respecto, el presidente de la Cámara emiratí resaltó que buscará llegar con los productos de la provincia al país árabe, por lo que a futuro es fundamental “preparar una misión comercial para llevar emprendedores y empresarios que puedan realizar rondas de negocios e instalar productos de Mendoza”.

Además, el funcionario árabe aseguró que trabajará para conseguir inversionistas de su país que quieran desembarcar en la provincia, permitiéndole a Mendoza fortalecer el turismo, la hotelería y la gastronomía, entre otros.

Haffar, que en reiteradas ocasiones resaltó el potencial de nuestra provincia y de sus productos, aseguró que “ha vivido en varias provincias de la Argentina y el mundo, y no me puedo permitir que el país y Mendoza no se posicione en el Golfo”.

►TE PUEDE INTERESAR: Brasil le propuso a la Argentina pagar sus importaciones en yuanes, la moneda china