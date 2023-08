Brasil le propuso a la Argentina pagar sus importaciones en yuanes, la moneda china

►TE PUEDE INTERESAR: Qué significa en números el ingreso al BRICS para la Argentina

exportaciones en mendoza.jpg

Al principio, explicó Haddad -según recogió la estatal Agencia Brasil-, la Argentina pagaría las compras de productos de Brasil en yuanes, y la sucursal del Banco do Brasil en Londres convertiría la moneda china en reales, antes de enviar las cantidades a los exportadores brasileños.

Tal como se está probando, las conversiones se limitarían inicialmente a entre 100 y 140 millones de dólares.

Según Haddad, la operación aumentaría la seguridad de los exportadores brasileños, que temen ser objeto de impagos por parte de empresas del país vecino.

Según el ministro, tanto el Tesoro Nacional como el Banco do Brasil están de acuerdo con el mecanismo propuesto.

"Para los exportadores brasileños será una buena noticia si la Argentina está de acuerdo, porque podrán tener algún flujo de ventas de sus productos con una garantía del 100 por ciento.

►TE PUEDE INTERESAR: Argentina ingresará a los BRICS desde 1 de enero de 2024 junto a otros 5 países

Para Brasil no hay problema, porque el cambio se hará del yuan al real y esto también tranquiliza al Tesoro Nacional de que no hay riesgo de impago; una garantía que el Tesoro consideró adecuada y que el Banco do Brasil aceptó", aseguró el ministro.

El comercio entre Brasil y la Argentina se realiza actualmente en dólares.

En enero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su homólogo argentino Alberto Fernández discutieron la posible creación de una moneda común entre los países para mediar en el comercio regional.