Los bonos soberanos de la deuda pública argentina experimentaron un incremento de hasta el 4% en sus cotizaciones en las operaciones de premercado internacionales. Este avance en los mercados financieros impulsó un retroceso pronunciado en el índice del Riesgo País, el cual perforó la barrera de las 500 unidades para aproximarse a los 450 puntos básicos.
El Riesgo País cayó a su nivel más bajo en 8 años tras la mejora crediticia
La cotización de los bonos argentinos subieron hasta el 4% en el mercado internacional, impactando directo sobre el índice Riesgo País de JP Morgan
La tendencia alcista en la cotización de los activos públicos locales se desató formalmente después de que la calificadora de riesgo internacional Standard & Poor's (S&P) dispusiera una mejora de nota sobre los títulos nacionales en moneda extranjera a largo plazo, la cual se incrementó desde el nivel CCC+ hasta la categoría B-.
De acuerdo con los datos técnicos provistos por las plataformas financieras que siguen los movimientos de Wall Street, el Global 29 (GD29) avanzó un 1,18%, en tanto que el Global 30 (GD30) subió un 1,27%. Por su parte, el Global 41 (GD41) registró el incremento más relevante de la lista sectorial, con un saldo favorable del 2,91% al inicio de la rueda de negocios.
Este escenario derivó en que el indicador que confecciona el banco JP Morgan se posicionara en la zona de los 456 puntos básicos en las primeras horas del día. En la jornada previa, el indicador de riesgo país había concluido su cotización en 503 unidades, marcando así el nivel estadístico más reducido para la plaza financiera desde mediados de 2018.
Calificación crediticia y bonos soberanos
La conducción del Palacio de Hacienda fundamentó este resultado a partir de la evolución de las principales variables fiscales y monetarias. El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, afirmó públicamente mediante sus canales oficiales que la decisión de las calificadoras obedece de manera directa a los cimientos macroeconómicos consolidados por la administración.
Furiase enumeró que factores tales como el superávit fiscal, el ordenamiento monetario, la paulatina acumulación de divisas por parte de la autoridad monetaria, el saldo comercial positivo y el saneamiento integral del balance del Banco Central resultaron indispensables para esta revisión. Asimismo, hizo hincapié en el programa financiero prefinanciado para afrontar vencimientos en moneda extranjera de los períodos 2026 y 2027.
La medida adoptada por S&P coincide con la trayectoria de revisiones sobre el crédito soberano local que se viene registrando en las plazas internacionales. A comienzos de mayo, la firma Fitch Ratings había modificado su ponderación en el mismo sentido alcista, mientras que analistas de mercado esperan un pronunciamiento de la agencia Moody's previsto tentativamente para el mes de julio.
El impacto en los bonos soberanos locales
Desde el sector de consultoría económica privada señalaron la importancia que reviste el reconocimiento continuo de las firmas evaluadoras de riesgo internacional sobre los activos financieros locales. El director de la firma consultora FMyA, Fernando Marull, remarcó que las decisiones de S&P y Fitch actúan formalmente como un incentivo directo para consolidar la tendencia a la baja en el indicador de riesgo país.
Marull precisó en declaraciones periodísticas que S&P históricamente se mostraba como la institución más cautelosa a la hora de convalidar mejoras de nota crediticia, pero las recientes compras de reservas del Central y los créditos de cobertura para el Tesoro inclinaron la balanza. Las proyecciones del analista sugerían una convergencia del mercado hacia la cota de los 450 puntos básicos en el corto plazo.
Por el sector privado, el responsable de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, explicó que, si bien las agencias calificadoras suelen instrumentar sus revisiones estadísticas con cierto rezago respecto a las dinámicas del mercado real, su pronunciamiento oficial valida y consolida la mejora financiera obtenida mediante el control del gasto público y la política macroeconómica general de los últimos meses.