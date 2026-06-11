El Riesgo País cayó a su nivel más bajo en 8 años tras la mejora crediticia

riesgo pais Foto: Noticias Argentinas

Este escenario derivó en que el indicador que confecciona el banco JP Morgan se posicionara en la zona de los 456 puntos básicos en las primeras horas del día. En la jornada previa, el indicador de riesgo país había concluido su cotización en 503 unidades, marcando así el nivel estadístico más reducido para la plaza financiera desde mediados de 2018.

Calificación crediticia y bonos soberanos

La conducción del Palacio de Hacienda fundamentó este resultado a partir de la evolución de las principales variables fiscales y monetarias. El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, afirmó públicamente mediante sus canales oficiales que la decisión de las calificadoras obedece de manera directa a los cimientos macroeconómicos consolidados por la administración.

Furiase enumeró que factores tales como el superávit fiscal, el ordenamiento monetario, la paulatina acumulación de divisas por parte de la autoridad monetaria, el saldo comercial positivo y el saneamiento integral del balance del Banco Central resultaron indispensables para esta revisión. Asimismo, hizo hincapié en el programa financiero prefinanciado para afrontar vencimientos en moneda extranjera de los períodos 2026 y 2027.

La medida adoptada por S&P coincide con la trayectoria de revisiones sobre el crédito soberano local que se viene registrando en las plazas internacionales. A comienzos de mayo, la firma Fitch Ratings había modificado su ponderación en el mismo sentido alcista, mientras que analistas de mercado esperan un pronunciamiento de la agencia Moody's previsto tentativamente para el mes de julio.

El impacto en los bonos soberanos locales

Desde el sector de consultoría económica privada señalaron la importancia que reviste el reconocimiento continuo de las firmas evaluadoras de riesgo internacional sobre los activos financieros locales. El director de la firma consultora FMyA, Fernando Marull, remarcó que las decisiones de S&P y Fitch actúan formalmente como un incentivo directo para consolidar la tendencia a la baja en el indicador de riesgo país.

Marull precisó en declaraciones periodísticas que S&P históricamente se mostraba como la institución más cautelosa a la hora de convalidar mejoras de nota crediticia, pero las recientes compras de reservas del Central y los créditos de cobertura para el Tesoro inclinaron la balanza. Las proyecciones del analista sugerían una convergencia del mercado hacia la cota de los 450 puntos básicos en el corto plazo.

Por el sector privado, el responsable de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, explicó que, si bien las agencias calificadoras suelen instrumentar sus revisiones estadísticas con cierto rezago respecto a las dinámicas del mercado real, su pronunciamiento oficial valida y consolida la mejora financiera obtenida mediante el control del gasto público y la política macroeconómica general de los últimos meses.