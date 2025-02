Referentes de hoteles refutaron a la UCIM acerca del Previaje y pidieron "sincerar" impuestos

"No hemos sido consultados por el señor Ariosto en relación a los datos de la temporada veraniega. Y no coincidimos con sus dichos", señalaron desde la Cámara Hotelera de Mendoza, que aglutina a más de 30 alojamientos segmentados entre hoteles de tres a cinco estrellas, posadas, apart hoteles y lodges.

Ariosto había señalado que Mendoza se había convertido en la elección del "turismo de paso" hacia Chile. Y que con un nivel de ocupación inferior al 50% requería de estímulos. Un planteo que fue rechazado de plano por el Gobierno provincial a través del Ente Mendoza Turismo (Emetur).