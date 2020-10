Queremos IFE: cómo firmar la solicitada en charge.org

Ante la falta de confirmación oficial y los anuncios de que podría focalizarse en menos personas, miles de beneficiarios de IFE ya firmaron la solicitud.

Sabido es que en octubre no habrá IFE y que la ANSES ya empezó el calendario de pago de AUH y AUE sin la ayuda de $10.000 pero existe una posibilidad, remota pero cierta, de que se abone entre noviembre y diciembre como una especie de bono de fin de año.

Como manera de "meter presión", surgió en la plataforma esta iniciativa que empezó hace una semana y tiene más de 15 mil firmas.

Los organizadores plantean: "Queremos IFE lanzó esta petición dirigida a Anses confirmó que no pagará el IFE 4. Somos muchos los que necesitamos esta ayuda"

"El cobro del IFE es necesario para que muchas familias puedan tener un plato de comida en medio de la pandemia", justifican la medida y abren la posibilidad a que los suscriptores indiquen cuáles son las razones por las que lo piden.

"Porque me quedé sin trabajo y tengo 4 hijos que alimentar. Encima no puedo retomar mi trabajo por que tengo hernia de disco y no puedo hacer fuerza", escribió una de las personas que firmó la petición.

Cómo se firma la petición de Queremos IFE

Es muy sencillo. Se debe ingresar al sitio charge.org y hacer click en "Firmá esta petición" luego de llenar los casilleros con el nombre, el apellido y el mail.

Se puede dejar tildada o no la opción "Mostrar públicamente mi firma y comentario en esta petición".

Qué dice el Gobierno sobre el IFE 4

El último en hablar oficialmente sobre el IFE 4 fue Cafiero, el Jefe de Gabinete, quien advirtió que se analiza focalizar el IFE u otra herramienta en dos grupos: jóvenes de 18 a 28 años y mujeres sustento de familia sin empleo.

De todas maneras, el funcionario aclaró que si no se llega con el entrecruzamiento de datos necesario para que la ANSES efectúe este pago, es probable que se anuncie un IFE 4 con las mismas características que los anteriores.

El ministro Daniel Arroyo, por su parte, aseguró que el IFE "no está definido aún pero sí está claro el compromiso del Presidente de acompañar a los que menos tienen". Aunque, por su parte, la idea es ir hacia un plan que esté vinculado con el empleo, como lo es el Potenciar Trabajo.

La ANSES por su parte, según confirmó también Cafiero, está trabajando en un plan joven que apunta a ayudar a los jóvenes de 18 a 24 años a conseguir su primer empleo.

Esta herramienta reemplazaría al IFE, si no se llega antes de fin de año, a partir del 2021.

La ANSES pagaría parte del salario de estos jóvenes y el resto la empresa privada que los contrate y que se comprometa a no efectuar despidos sin justa causa.