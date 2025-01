Productores marcaron el camino para que el orégano de San Carlos logre su sello internacional

Y aparece allí la historia de los hermanos Gonzalo y Javier Appiolaza, que se pusieron a producir orégano en San Carlos hace unos 18 años. Gonzalo aseguró en una nota con "Conexión Agro" (Radio Nihuil) que en ese departamento mendocino hay entre 900 y 1100 hectáreas cultivadas y que eso significa el 80% de orégano que se consume en Argentina. Reconoce que llega material de otros países, como Perú, que es de menor calidad; y que antes llegaba orégano turco, que es una hoja muy gruesa, muy parecida a la yerba mate, un producto adulterado que se logró frenar.

Ya hay alfajores de orégano y hasta miel de orégano

Gonzalo Appiolaza se ilusiona, con mucho fundamento, en que el orégano local sea envasado en origen y deje de enviarse a granel a los grandes centros de consumo. Afirma que así se logrará valor agregado y diferenciación con productos de dudosos calidad y origen.

Y cuenta esta historia: "Un ejemplo clarito de cómo se podía detectar que un orégano era de verdad o no lo era es a través de la pizza. Es muy común encontrarnos en pizzerías de Buenos Aires que cuando aplican el orégano por encima del queso, el orégano es, en realidad, salvado teñido. Cuando lo ponen, con el calor del queso, empieza a perder el color verde. Uno lo confunde con aceite de oliva. Y esa es una de las muchas formas de adulterarlo. La indicación geográfica nos va a permitir tener más controles".

pizza con orégano.jpg "Es muy común encontrarnos en pizzerías de Buenos Aires que cuando aplican el orégano por encima del queso, el orégano es en realidad, salvado teñido", explicaron los hermanos Appiolaza. Imagen ilustrativa.

El largo camino del orégano en la agricultura de San Carlos

Este trabajo sobre el orégano comenzó hace varios años a través, entre otros, del desaparecido Instituto de Desarrollo Rural. Alfredo Baroni, extitular del IDR, dijo a Pulso Rural que el orégano de San Carlos es diferente de otros producidos en otros lugares del país y del mundo y que tiene una intensidad aromática muy superior, por lo que puede diferenciarse a través de un sello de calidad a perpetuidad.

El sello de calidad vinculado al origen “Indicación Geográfica Orégano de San Carlos” aplicaría solo sobre el producto deshidratado utilizado con fines alimentarios en forma pura.

Se deben cumplir estos requisitos:

• El “corte” deberá estar constituido en más del 30% por el tipo “compacto”.

• Secado al sol, las condiciones climáticas características de la zona (alta heliofanía, baja humedad, e intensidad de los vientos) permiten el secado de este producto a campo.

• Limpio, no deberá contener ni tierra ni palos (menor al 3% en peso seco).

• Tamaño de la hoja, deberán estar enteras. Se admiten hojas entre 1,5 mm y 4 mm de tamaño, ya que menores de 1,5 mm corresponden a un orégano muy molido, muy roto, o a polvo, y hojas mayores de 4 mm, requieren ser reprocesadas.

• Intensidad aromática elevada. El olor del orégano se percibe a 30 cm de distancia, debe ser muy intenso; no adulterado, no se admiten mezclas con otras especies vegetales. Los rastros de otras especies vegetales deben ser 0 por ciento (hoja de olivo molida, etc.).

• Cultivado en San Carlos, provincia de Mendoza y secado y fraccionado localmente.

El productor Gonzalo Appiolaza agregó: "Buscamos varietales, rendimiento y mayor calidad, con más aromas. El orégano es una planta bastante noble y no requiere una cantidad de agua enorme. Es un cultivo de escala, no es un producto -como otras hortalizas- donde te estás fijando si vale o no en el año. Hay mucho por desarrollar y ya se hicieron hasta alfajores de orégano y miel de orégano."