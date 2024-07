Productores manifestaron su preocupación por el recorte de fondos para la polilla de la vid

►TE PUEDE INTERESAR: Empresarios del Sur impugnaron la adenda que amplió el destino de los fondos de Portezuelo

vargas arizu alfredo cornejo malla antigranizo.jpg De derecha a izquierda. Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Economía, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

Vichi se refirió a la motorización del plan de trabajo en conjunto con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, que ya empezó con el programa en una reunión en la que se convocó a los productores. En agosto debe hacerse la licitación para la compra de las feromonas.

Por la Asociación de Viñateros, Matías Manzanares afirmó: "Con esta noticia que dio el ministro por los medios terminan de marcar la desidia que tienen por nuestra producción y nuestra vitivinicultura. Estamos hablando de trabajo, de Fiesta de la Vendimia, de arraigo para nuestros jóvenes, de enoturismo, es terrible".

"Le hacemos un pedido urgente al señor gobernador para que no deje de aportar los recursos que hacen falta. En el ministro ya no creemos, le hemos perdido la confianza. Queremos funcionarios que gestionen no que sean meros comunicadores de las decisiones a nivel nacional", analizó.

La polilla de la vid es una plaga que está presente en toda la provincia y que tiene un ciclo de vida desde septiembre hasta marzo.

El plan para el ataque consiste en la entrega de las feromonas a los productores o el accionar de aviones para atacar a las áreas más afectadas.

La noticia del Ministerio de Economía a poco del inicio del operativo contra la Lobesia Botrana

El ministro de Economía, Rodolfo Vargas Arizu manifestó este viernes en declaraciones a radio Nihuil que Nación comunicó que no tienen previsto desembolsar este año los fondos para el combate de la polilla de la vid.

"En este sentido seguimos en conversaciones con ellos (por el gobierno nacional) y también tendremos reuniones con los distintos sectores en Mendoza para definir cómo afrontamos el tema", indicaron desde Economía.

La quita de los fondos para la plaga se suma al conflicto por la extinción de la empresa que se dedicaba a la lucha antigranizo por la cual el Gobierno de Mendoza quiere hacer una transferencia directa en seguro agrícola de 11 mil millones de pesos, que eran afectados a los aviones.

►TE PUEDE INTERESAR: Lucha Antigranizo: Vargas Arizu sentenció que no hay marcha atrás y que Alvear avanza con aportes privados