Lucha Antigranizo: Vargas Arizu sentenció que no hay marcha atrás y que Alvear avanza con aportes privados

Y reforzó: "La responsabilidad es de que quien quiere hacer la lucha antigranizo que le parece con onda, que lo haga. Nosotros no lo interrumpimos, lo ayudamos, pero de ahí a hacernos cargo de algo que sabemos que no es eficiente, con recursos de la provincia, no lo podemos hacer".

El ministro, que este mismo viernes se reunirá con el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, adelantó que esa comuna tiene avanzadas las gestiones para poner en marcha una versión reducida de la Lucha Antigranizo y que hay productores y empresarios del turismo decididos a poner fondos para que pueda funcionar allí.

"Hemos estado reunidos con las cámaras y en la zona sur hay un temor, porque ahí tenemos un tema turístico entonces es posible que ahí lo hagan. General Alvear está más avanzado, tiene una decisión más tomada, pero los privados van a poner, deben poner fondos", remarcó.

El Iscamen exportará bioinsumos a Uruguay

Vargas Arizu llegó este jueves de Buenos Aires, en donde aprovechó para cerrar un convenio con Uruguay por el que el Iscamen le exportará al vecino país, larvas de moscas esterilizadas de gusano barrenador que está afectando el ganado de ese país.

"Estuve con el Ministro de Economía de Uruguay y ya estamos afinando un convenio a 4 años de provisión de pupas, que va a ser muy beneficioso y pone a Mendoza en un lugar de control biológico muy bueno. Iscamen es una de las 6 plantas más importantes que hay en Latinoamérica, si duplicamos como pensamos hacerlo, puede ser la más importante que hay en la región", adelantó el funcionario.

El acuerdo contempla un compromiso de entrega de 30 millones de pupas por semana, valoradas en 4 millones de dólares a pagar en un plazo de cuatro años.