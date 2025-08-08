Este proceso suele demorar unos tres meses antes de que se normalice. Sin embargo, con el billete de $20.000, hay algunos bancos que siguen demorados en el proceso de actualizar sus cajeros automáticos, por lo que son muchos los usuarios que no pueden depositar billetes de $20.000 en ellos.

En esos casos, las propias entidades recomiendan cambiar esos billetes a través de ventanilla, por otros ejemplares que sí son aceptados en los cajeros automáticos.

Cómo saber cuánto un billete de $20.000 es falso

El Banco Central dispuso de varias medidas para reconocer cuando un billete de $20.000 es falso. Este billete, que tiene la imagen de Juan Bautista Alberdi en el anverso y la recreación artística de su casa natal en el reverso cuenta con varias medidas de seguridad.

Entre las medidas que tienen los billetes de $20.000 para evitar ser falsificados se encuentra una marca de agua con las iniciales de Juan Bautista Alberdi y su retrato. Además, posee un hilo que bajo ciertas luces muestra la sigla BCRA. En la esquina superior derecha posee una tinta de variabilidad óptica que cambia de color y tiene un sistema de identificación táctil para personas con ceguera.

Finalmente, el Banco Central también incorporó en el billete de $20.000 un motivo ornamental que poseen las letras "RA" visibles bajo la luz rasante, como así también el valor de 20.000 de la esquina inferior izquierda se alinea por transparencia con el reverso.