Para no ser pobre, una familia de Mendoza necesita más de $200.000 por mes

En mayo la inflación registró una desaceleración y bajó casi dos puntos, pero el costo de vida no lo reflejó así y, por el contrario, los valores de las canastas básicas para que las familias de Mendoza no caigan en la pobreza o en la indigencia se incrementaron notoriamente. En el quinto mes del año las familias de nuestra provincia necesitaron $206.389 para no ser pobres y $85.284,71 para no ser indigentes.