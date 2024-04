Otros dos bancos se suman a los créditos para viviendas que lanzó el Hipotecario

Desde U$S 40.000 en el Banco Hipotecario

El crédito UVA del Banco Hipotecario es "por hasta $250 millones a treinta años, a las que se podrá acceder 100% vía digital".

Una se destina a la construcción o adquisición de una vivienda, será con Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y los clientes tendrán una tasa preferencial de 4,25% para el primer año.

La otra línea es para ampliación y refacción, con un monto máximo de $ 125 millones.

Para que el financiamiento en pesos calce con el mercado inmobiliario que maneja las transacciones en dólares, el Banco Hipotecario facilitará la conversión mediante la venta puente de MEP en la misma sucursal.

La línea empieza a partir de U$S 40.000, por los que la cuota mensual inicial es de $202.400, de modo que podrán acceder quienes demuestren ingresos por $809.600. Este monto se encuentra casi $200 mil por encima del promedio salarial RIPTE.

El comprador de un inmueble a financiar, cuyo costo sea de U$S 50.000, tendría que poner inicialmente U$S 10.000 de su bolsillo, más unos U$S 4.500 por los gastos que devenga la operación. Este presupuesto daría como para un dos ambientes en los barrios porteños de San Cristóbal o Boedo, según fuentes del sector.

Para una propiedad de U$S 125.000, el crédito a gestionar por el saldo de precio sería de U$S 100.000, por los que la cuota mensual ascendería a $ 505.000, que requiere ingresos por $2.020.000. Y como los gastos rondarían los U$S 11.250, el total a cubrir por parte del comprador ascendería a U$S 36.250.

Para los U$S 250.000 del monto máximo de la línea, se empieza con una cuota de $ 1.262.500, que requiere ganar $5.050.000, y cubriría una propiedad de U$S 312.500 o más.

Los gastos estarían en el orden de los U$S 28.125 y no se incluyen en el financiamiento, por lo que hay que contar con U$S 90.625 netos propios para desembolsar.

La tasa del Banco Ciudad será del 3,5%

El Banco Ciudad de Buenos Aires anunció el lanzamiento de nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición, refacción, mejora y ampliación de viviendas, tanto únicas y permanentes como no permanentes.

Según comunicó la entidad, la financiación alcanza hasta los $ 250 millones, a plazos de hasta 20 años, en UVA más una tasa de interés desde 3,5% TNA.

El tiempo puede extenderse a 25 años si el crédito se actualiza según la evolución del salario.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que los créditos hipotecarios serán para la adquisición, refacción y ampliación de viviendas y consideró que van a ser "de los mejores que ofrezca el mercado", a la vez que dijo apostar por una economía que "vaya mejorando de manera sostenida".

"Creemos que va a ser de los mejores que ofrezca el mercado", señaló, a la vez que indicó: "Queremos apostar a una economía que vaya mejorando de manera sostenida y estar primeros en la fila para tratar de ayudar a la gente".

El funcionario de la Ciudad brindó una conferencia de prensa en Sarmiento 611, la sede del Banco Ciudad, y añadió: "Creemos que es una herramienta eficiente. Algunos podrán hacerlo ahora y otros en unos meses cuando mejore su relación sueldo respecto de la inflación".

Los créditos estarán disponibles desde este lunes en la web del banco como así también en sus sedes y alcanzarán los $250 millones con plazos que van hasta 20 años y en UVAs, sumado a una tasa de interés de 3,5% o 5,5% TNA.

El Banco Ciudad ofrece dos líneas de préstamos hipotecarios a quienes ya cobran o migran la acreditación de su sueldo en una cuenta de la entidad bancaria.

De ese modo, los interesados podrán adquirir la primera y segunda vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en las provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta, o bien, comprar una vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el microcentro de la Ciudad.

La primera alternativa tiene una tasa de interés del 5,5% más UVAs, mientras que la segunda, del 3,5% más UVAs.