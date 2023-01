Olivícola Laur quedó primera en el ranking mundial por segundo año consecutivo

Laur fue pionera en la implantación de olivares en Mendoza como así también en la elaboración de aceite de oliva, y en el 2021 se consagró como la numero 1 en el Ranking Mundial de Aceite de Oliva. Este hito histórico para la industria se repitió en la nueva edición de EVOO Word Ranking 2022 que se anunció al cierre del 2022, colocando a Laur en el Top 100 de las mejores olivícolas del mundo.

Gabriel Guardia Laur.jpg Gabriel Guardia, enólogo gerente de la Olivícola Laur.

► TE PUEDE INTERESAR: Videos: argentinos y chilenos se enfrentaron en Reñaca al ritmo de "Muchaaaaachos..."

La clasificación

AOVE Ranking Mundial (EVOO World Ranking) es una clasificación sin fines de lucro, que fue creado para promocionar mundialmente los aceites de oliva extra virgen más premiados del mundo, con el objetivo de educar a los consumidores. Premia a los aceites de oliva extra virgen que han participado en el mundo en alguno de los concursos realizados durante el año que considera el EVOOWR.

Se trata de degustaciones realizadas por jurados internacionales especializados con el objetivo de educar a los consumidores y en donde las catas son a ciegas. Todos los años, antes del inicio del calendario de los concursos, se publica la lista de lo que se tendrá en cuenta para la elaboración del ranking.

Embed

Los concursos están clasificados por continente y país, siendo Mario Solinas del COI el más importante. También se clasifican por cantidad de muestras y países participantes.

Olivícola Laur participó de 12 concursos durante el 2022, obtuvo un total de 134 premios, alcanzando un puntaje de 7.041 puntos que lo dejó muy por encima del segundo con 5.704 puntos. El ranking se realiza hace más de 13 años basándose en el sistema del ranking WRW&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit).

Gabriel Guardia Laur 3.jpg El equipo de trabajo de Laur.

“Otra gran alegría que nos da el aceite de oliva mendocino en un momento lleno de campeonatos. Trabajamos mucho para mantener el puesto número uno del mundo que logramos el año pasado. No teníamos muchas esperanzas por el nivel de competencia. No éramos favoritos para que se repita la hazaña, pero claramente el trabajo, el esfuerzo, y el producto logrado colocan a Laur en el número uno nuevamente. Estamos felices de reafirmar este logro”, expresó Gabriel Guardia, enólogo gerente de Laur.

Esto se traduce en un logro no solo para Mendoza, sino para toda Latinoamérica que logra reafirmar un lugar en la industria olivícola en medio de grandes empresas europeas.

"Estoy muy orgulloso de ser parte y no me sorprende que Laur vuelva a ocupar el primer puesto porque responde a canones de alta gama en todos sus procesos. A veces no apreciamos lo que significa un concurso de estas dimensiones, ya que no es una persona la que puntúa sino un jurado experto constituido por varios miembros que ponen el foco en todos los detalles del producto. Laur habla por sí misma conquistando al jurado y al consumidor con su mejor perfomance”, afirmó el reconocido chef Christophe Krywonis, embajador de Marca para 2022.

Ranking de los 10 primeros con Olivícola Laur a la cabeza

Olivícola Laur- Argentina

Gallo Wordwide- Portugal

Almazaras de la Subbetica- España

Nova Vera Gida- Turquía

Adonis Olive Oil –Tunes

Mediterre Eroffod SA- Grecia

Domecico Manca SPA- Italia

Aceites Oro Bailen Galgon- España

Hellenic Agriculture Grecia

Melissa Kikizas Terra Creta- Grecia

Sobre la empresa de Mendoza

Laur fue fundada en 1889 y ha sido desde entonces pionera en la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Actualmente pertenece a la familia Millán (Átomo Supermercados, Bodega Los Toneles) y produce más de 600 toneladas (cerca de 1 millón de botellas de aceite de oliva al año) incluyendo sus marcas Clásico Extra Virgen Orgánico, Blend de Terroir Cruz de Piedra Orgánico, Blend de Terroir Altos Limpios, Blend de Terroir Medrano, Gran Mendoza Premium, Contraviento y Gran Laur.

Ocupa el primer puesto en el ranking de las 100 mejores olivícolas del mundo por segundo año consecutivo y también es la número 1 de Argentina. Los productos de Olivícola Laur ya se exportan a China, Japón, Alemania, Canadá, Suiza, Brasil, Panamá, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, la Isla Guadalupe (Caribe) y Estados Unidos.

Reconocida como Marca País, certificación que entrega el gobierno nacional a las empresas modelo con el fin de promover industria nacional. Cuenta con certicaciones de calidad como haccp, orgánico, koshery vegano. Además forma parte de la empresa, la Acetaia Millán, la única del Hemisferio Sur en estar certificada por el Consorcio del Aceto Balsámico de Módena.

► TE PUEDE INTERESAR: No le pagó a los albañiles y tomaron una decisión drástica