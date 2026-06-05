En vivo: a cuánto se vende el dólar y el dólar blue este viernes 5 de junio

El precio del dólar dio un respiro y tuvo una leve baja en la jornada del jueves, lo que llevó a que las entidades económicas confirmaran cuál será su valor este viernes 5 de junio cuando se habiliten las operaciones cambiarias.
El incremento del dólar a lo largo de esta semana ha sido clave para que los bancos confirmen el valor que tendrá el dólar este viernes, cuando su precio marque uno de los niveles más altos de lo que va del año, aunque más bajo que el jueves
En tanto, el dólar blue hizo otro camino y mantuvo el precio con el que operó este jueves, aunque la realidad sigue indicando que el paralelo se sigue ubicando por debajo del oficial.
El precio del dólar este viernes 5 de junio en cada banco
Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este viernes 5 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.460
- Banco Galicia: $1.460
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.454
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
- Banco Patagonia: $1.455
- Banco Hipotecario: $1.455
- Banco Santander: $1.455
- Brubank: $1.450
- Banco Credicoop: $1.460
- Banco Macro: $1.465
- Banco Piano: $1.460
- Banco de Comercio: $1.455
A cuánto se venderá el dólar blue este viernes 5 de junio
El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.435, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este viernes inicien las actividades cambiarias.
Al mismo tiempo, el hecho de que el dólar blue se vaya a vender a $1.435 también significa el resurgimiento de la brecha con el oficial. A modo de ejemplo, el lunes ambos arrancaron a $1.430, pero el oficial creció a mayor velocidad que el blue haciendo que este viernes la brecha entre ambos sea de $20.