Dos semanas antes de las elecciones, un informe de Morgan Stanley, la multinacional financiera, llegó a todos sus clientes. En él se hacía un análisis de lo que podía pasar tras las elecciones 2025 en Argentina y los posibles escenarios con el dólar. Uno de ellos hablaba de una victoria arrasadora de Javier Milei y de La Libertad Avanza.
Milei y La Libertad Avanza ganaron las elecciones 2025: qué escenario para el dólar predijo Morgan Stanley
Si bien, al ser un pronóstico, este puede fallar, Morgan Stanley es una de las empresas más respetadas en todo lo que tiene que ver con las economías de empresas y países, por lo que no está de más saber cuál es escenario para el dólar que se predijo.
El dólar, las elecciones 2025 y el triunfo de Javier Milei
Según los resultados finales de las elecciones 2025 de este domingo, La Libertad Avanza y Javier Milei lograron el 40% de los votos contra un 31% obtenido por el peronismo, siendo el mejor escenario previsto por Morgan Stanley para el dólar y la política económica del Gobierno Nacional.
Este escenario del informe de Morgan Stanley planteaba un triunfo de La Libertad Avanza con el 35% o 40% de los votos e indicaba que, en este caso, Milei tendría todo el apoyo de Estados Unidos para avanzar hacia una flotación cambiaria del dólar.
No obstante, también indicaba que el dólar seguiría subiendo entre noviembre y diciembre y que, a fin de año, se estabilizaría alrededor de los $1.700, al mismo tiempo que la inflación bajaría y se proyectaría un crecimiento económico del 2,5% para el 2026.
Cómo reaccionó el dólar al triunfo de Javier Milei en las elecciones 2025
El triunfo de Milei en las elecciones 2025 provocó que el precio del dólar cripto, el único que opera las 24 horas los siete días de la semana, cayera a $1.420, tras arrancar el domingo casi en $1.600.
Este precio del dólar cripto hizo que quedara por debajo del valor del oficial, lo que hace presumir que este también bajará tras haber terminado la última jornada en $1.515.