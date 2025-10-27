Milei y La Libertad Avanza ganaron las elecciones 2025: qué escenario para el dólar predijo Morgan Stanley

Este escenario del informe de Morgan Stanley planteaba un triunfo de La Libertad Avanza con el 35% o 40% de los votos e indicaba que, en este caso, Milei tendría todo el apoyo de Estados Unidos para avanzar hacia una flotación cambiaria del dólar.

No obstante, también indicaba que el dólar seguiría subiendo entre noviembre y diciembre y que, a fin de año, se estabilizaría alrededor de los $1.700, al mismo tiempo que la inflación bajaría y se proyectaría un crecimiento económico del 2,5% para el 2026.

dolares (4) Qué va a pasar con el dólar tras el triunfo aplastante de Javier Milei en las elecciones 2025. Archivo

Cómo reaccionó el dólar al triunfo de Javier Milei en las elecciones 2025

El triunfo de Milei en las elecciones 2025 provocó que el precio del dólar cripto, el único que opera las 24 horas los siete días de la semana, cayera a $1.420, tras arrancar el domingo casi en $1.600.

Este precio del dólar cripto hizo que quedara por debajo del valor del oficial, lo que hace presumir que este también bajará tras haber terminado la última jornada en $1.515.