Mendoza, entre las provincias con menor transparencia fiscal según un ranking nacional

En el podio del relevamiento se ubicaron Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, las únicas provincias con puntaje perfecto que alcanzaron 100 puntos. Son las del Grupo I, que ante el pedido de ASAP presentaron toda la información requerida.

Mendoza, en cambio, quedó posicionada dentro del Grupo IV del relevamiento de ASAP. Esta ubicación ubica a la gestión mendocina, que se tomó casi un año para reglamentar la ley de Transparencia Fiscal, en un nivel bajo, con 55 puntos.

Cómo quedó el ranking

Ese puntaje la colocó al mismo nivel de Buenos Aires y otras 6 provincias. Significa que la provincia publicó información de manera parcial, y lejos de la transparencia ideal.

En escalones superiores del ranking se destacaron con cumplimiento alto CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. En tanto, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones mantuvieron un nivel intermedio.

El fondo de la tabla para ASAP (cumplimiento bajo) fue compartido por Mendoza con Buenos Aires y 6 jurisdicciones. Las caídas más severas de puntaje de un año al otro las registraron Tierra del Fuego, Jujuy y Río Negro.

Al mismo tiempo el monitoreo excluyó a La Pampa y San Luis, porque ninguna de esas jurisdicciones adhirió al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

En qué incumplió Mendoza

En la ponderación de ASAP, que toma 6 variables o apartados para calcular el índice de cumplimiento, Mendoza cumplió en dar información solamente en la mitad.

De acuerdo al informe, el Ministerio de Hacienda provincial puso a disposición datos del Presupuesto 2026. De igual modo, sobre el stock de deuda y también sobre la planta de personal de la administración pública.

Por el contrario, no hay accesibilidad a información sobre la llamada cuenta de Ahorro-Inversión de la provincia. Tampoco del ítem Gastos de Endeudamiento Especial, como de Financiamiento y Funcionamiento del aparato estatal.

Aún así, Mendoza está lejos del lote de provincias con "cumplimiento nulo" de información, reservadas para el Grupo V, que por ahora sigue vacío.

En qué consiste el estudio

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) actualiza su monitoreo semestral sobre el cumplimiento de la Ley N.º 25.917 de Responsabilidad Fiscal en las provincias.

El seguimiento se basa en los requerimientos de publicación de información fiscal y presupuestaria previstos en el artículo 7º de la ley y sus modificatorias. En particular, el artículo establece que cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional deben publicar en su página web el Presupuesto anual y las proyecciones del Presupuesto plurianual, luego de presentadas a las legislaturas correspondientes, y la Cuenta anual de inversión. Además, con un rezago de un trimestre, deben difundir información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto clasificado según finalidad y función, del stock de deuda pública —incluida la flotante— y del pago de servicios, detallando el tipo de acreedor. La norma también requiere información sobre el nivel de ocupación del sector público, con detalle de planta permanente, transitoria y personal contratado.

En la evolución frente al informe anterior, de las 22 jurisdicciones evaluadas, siete mejoraron, ocho se mantuvieron y siete empeoraron. Tucumán registró el mayor salto (+55), seguida por Santa Cruz (+45) y Neuquén (+25). En el otro extremo, Tierra del Fuego cayó 60 puntos, mientras que Jujuy y Río Negro retrocedieron 55 puntos cada una. La Pampa y San Luis quedaron fuera del análisis por no estar adheridas, y la entidad volverá a medir en septiembre