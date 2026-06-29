ARCA reglamentó las exenciones del impuesto al cheque para fintech, tarjetas y criptos

La resolución establece que las transacciones realizadas por personas humanas y jurídicas mediante monederos electrónicos no sufrirán la retención impositiva correspondiente a este tributo. El texto oficial argumenta que la digitalización de los medios de pago requiere un marco normativo actualizado que promueva la formalización de la economía y simplifique los procesos financieros diarios de los usuarios en la provincia y el resto del país.

Beneficios del Impuesto al Cheque en el sector cripto

La implementación técnica de la norma también alcanza de forma directa a las firmas que operan con criptomonedas dentro del territorio nacional. De acuerdo con el marco regulatorio actual, las firmas fintech locales que actúan como intermediarias en la compra y venta de activos virtuales contarán con cuentas exentas de la alícuota generalizada que rige para las transferencias tradicionales.

Para acceder al tratamiento diferenciado de este gravamen, los proveedores de servicios de activos virtuales deberán estar inscriptos de forma obligatoria ante la Comisión Nacional de Valores. El esquema normativo busca que las transacciones con monedas digitales mantengan un estándar de fiscalización adecuado, garantizando al mismo tiempo que la carga fiscal no actúe como un elemento disuasivo para la inversión tecnológica en el ámbito de las finanzas y el mercado de cripto.

Nuevas cuentas exentas del Impuesto al Cheque

La reglamentación de ARCA detalla de forma precisa los procedimientos de verificación que deberán cumplimentar las entidades financieras y los agentes de liquidación. Las empresas interesadas tendrán que declarar ante el ente recaudador las cuentas bancarias específicas afectadas a la gestión de los fondos de sus clientes, las cuales quedarán identificadas con un código registral específico dentro del padrón impositivo de la Nación.

El control sistémico de este beneficio fiscal se realizará mediante cruces de información automatizados entre el organismo aduanero y las entidades financieras locales. Con esta metodología de fiscalización, las autoridades buscan reducir la posibilidad de desvíos en el uso de las cuentas promocionadas y garantizar que la quita impositiva llegue con transparencia a los consumidores finales del sector de cobros electrónicos que operan con monedas digitales.