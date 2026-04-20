Luego de recortarle funciones al INTI, Sturzenegger prevé más de 700 despidos

“La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos“, reconoció en la reunión el propio Romero, al dejar entrever que esa cifra sería apenas la mitad del ajuste pretendido.

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"Apuntan a la columna vertebral del INTI"

Por lo pronto, este martes a la mañana representantes y trabajadores del INTI, que en 2027 cumplirá 70 años de existencia, se manifestarán sobre el tenor de las medidas que adoptó el gobierno nacional a través de Sturzenegger.

Sobre los despidos, fuentes del organismo indicaron que "se apunta directamente a desarmar los Centros de Investigación y Desarrollo, la columna vertebral del INTI, ya que laboratorios enteros se quedarían sin funciones".

Sin embargo, por su parte Romero aseveró que "el acuerdo (con Sturzenegger) era "bajar servicios pero no despedir". Y que, de concretarse el ajuste de personal "no será bajo su gestión".

Ante ese panorama, los trabajadores del organismo técnico se declararon en "estado de alerta y movilización" para resistir la medida. Y responsabilizaron al gobierno "por las consecuencias que acarreará puertas adentro y fuera del Instituto".