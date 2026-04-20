Luego de recortarle funciones al INTI, Sturzenegger prevé más de 700 despidos

El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) sigue en la mira del Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. Tras reducir la oferta de servicios, el plan oficial es un ajuste de planta de personal en más de 700 empleos.
Así trascendió este lunes tras la reunión del Consejo Directivo del organismo, presidido por su titular, Miguel Ángel Romero.
Son técnicos, especialistas, investigadores y profesionales. Incluso el objetivo, según se supo, implicaría achicar su estructura con hasta 1.500 despidos, a una semana de que se decidiera recortar más de 900 prestaciones del INTI.
“La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos“, reconoció en la reunión el propio Romero, al dejar entrever que esa cifra sería apenas la mitad del ajuste pretendido.
"Apuntan a la columna vertebral del INTI"
Por lo pronto, este martes a la mañana representantes y trabajadores del INTI, que en 2027 cumplirá 70 años de existencia, se manifestarán sobre el tenor de las medidas que adoptó el gobierno nacional a través de Sturzenegger.
Sobre los despidos, fuentes del organismo indicaron que "se apunta directamente a desarmar los Centros de Investigación y Desarrollo, la columna vertebral del INTI, ya que laboratorios enteros se quedarían sin funciones".
Sin embargo, por su parte Romero aseveró que "el acuerdo (con Sturzenegger) era "bajar servicios pero no despedir". Y que, de concretarse el ajuste de personal "no será bajo su gestión".
Ante ese panorama, los trabajadores del organismo técnico se declararon en "estado de alerta y movilización" para resistir la medida. Y responsabilizaron al gobierno "por las consecuencias que acarreará puertas adentro y fuera del Instituto".