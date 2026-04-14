El gobierno decidió recortar funciones de control del INTI a las empresas

INTI ensayo Varios de los ensayos de validación de productos de distintas empresas que el INTI realiza ahora pasarán a laboratorios privados. Foto: Gentileza

El texto aprobado por el Consejo Directivo del organismo dispone "la cesación de la prestación por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de los servicios sistematizados detallados en el Anexo I”.

Qué servicios deja de prestar el INTI a empresas

Después de 7 meses desde que desistió de reestructurar organismos técnicos como el INTI e INTA, la administración Milei vuelve a la carga con recortes.

El listado incluye desde análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes hasta estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína o detección de contaminantes como micotoxinas.

Entre los ensayos que dejarán de prestarse figuran los vinculados a la medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos, así como el análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados.

También se suspenden estudios de consumidores y evaluaciones sensoriales, herramientas utilizadas por la industria para validar productos antes de su salida al mercado.

En paralelo, se descontinúan controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa o acesulfame K, y determinaciones de antioxidantes y perfiles cromatográficos.

El artículo 3 fija una transición, es decir, que los convenios firmados "serán cumplidos hasta su finalización". Al mismo tiempo, la norma señala una "adecuación de la oferta tecnológica institucional" del INTI, para justificar los nuevos recortes.

Dudas y críticas al recorte: "Son servicios imprescindibles para las pymes"

Luego de conocerse la medida comenzaron las especulaciones acerca de los motivos más allá del ajuste o recorte por parte del Gobierno.

Detrás de la decisión suena el nombre de un grupo privado que se dedica a prestar muchos de los servicios del INTI: Lenor, una certificadora multinacional con presencia en 11 países, que algunos vinculan al ministro de Economía Luis Caputo.

Lo cierto es que la decisión modifica la ley 17.138 que creó al INTI en 1957. Y ya empezó a generar críticas.

"(El presidente) Milei avanza en la destrucción de la ciencia e industria argentina. El INTI deja de ofrecer más de 900 servicios tecnológicos: ensayos, mediciones, control de calidad, desarrollo de productos, imprescindibles para las pymes nacionales".

Así se expresó al conocerse la medida el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, quien fue más allá y a través de su cuenta de X dijo: "Basta de cientificidio y destrucción de la capacidad industrial nacional".