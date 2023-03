Los dueños de autos a GNC deberán cambiar la válvula del tubo de gas y cuesta $35.000

FALTANTE DE GNC.jpg Los automovilistas que tengan vehículos con GNC deberán hacer un gasto extra desde el 23 de marzo.

Además, cada cinco años se hace una reprueba del tubo que contiene el gas: se saca, se hace una prueba hidráulica para ver que esté en condiciones, se le ingresa agua con fuerza para controlar que no haya perdido las propiedades para seguir funcionando como recipiente del fluido.

Agregó que en esa prueba también se controla la válvula por seguridad porque esta evita las fugas de gas y se ocupa de que el líquido vaya al regulador. Palacios contó que es la tercera vez que el Enargas homologa una nueva válvula, la primera era de la década del '80, luego una del 2007, que está en vigencia hasta el 23 de marzo y la nueva se llama "válvula de bloqueo de cilindro operada eléctricamente".

Cuándo hay que cambiar la válvula del GNC y cuánto cuesta

"Es sólo para los que tengan que hacer reprueba de tubo. Cuando lleguen a esa instancia, van a tener que cambiar la válvula antigua por la nueva que está homologada por el ENARGAS, que brinda mayor seguridad", dijo Palacios al programa Hora Libre por radio Nihuil.

El joven afirmó que aquellos que hayan colocado equipos este año ya tienen la válvula requerida. Agregó que se están instalando cada vez más equipos de GNC, incluso a autos con pocos kilómetros porque sigue siendo más económico. "La colocación vale desde $180.000 y se amortiza rápidamente".

Palacios dijo que luego del 23 de marzo, no podrán obtener la oblea de la reprueba hidráulica los autos que no realicen el cambio de válvula y por lo tanto, no podrán cargar GNC. "La reprueba de cada tubo de gas vale $10.800 con la oblea y la válvula $35.000", añadió.

