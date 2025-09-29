Los bancos optan por el plazo fijo en dólares para seducir: cuánto se gana con 1.300 dólares en 30 días

Los bancos se han lanzado a captar ahorristas y la estrategia más utilizada es el plazo fijo en dólares.
No es algo casual que las entidades bancarias estén utilizando el plazo fijo en dólares a la hora de mantener los dólares de sus ahorristas en el sistema económico.
Esto se debe a que esta inversión es una de las más populares y seguras que ofrece el mercado. Además, le permite al ahorrista saber desde el principio cuánto es lo que se va a ganar.
Sin embargo, es otro el punto más fuerte del plazo fijo en dólares y es que en los últimos meses ha crecido la tasa de interés en la mayoría de los bancos, justamente con el fin de seducir a todas aquellas personas que ahorran en billete norteamericano.
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
En el caso de que una persona tuviera 1.300 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 2,67 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.