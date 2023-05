Las ventas de cítricos cayeron el 60% en los mercados del Acceso Este y Guaymallén

►TE PUEDE INTERESAR: Ahorristas de planes de ahorro y 8 automotrices se verán las caras este jueves en la Justicia

Anael Carrasco, secretario de planificación de la Unión Frutihortícola de Mendoza, dijo a Diario UNO que los daños son grandísimos y las ventas de cítricos cayeron drásticamente en el 60%. "Desde diciembre a la fecha el mercado de Acceso Este no ha vendido un cajón al sur y es el que más ha sufrido el impacto porque perdió toda su clientela. Guaymallén empezó a trabajar en el mes de marzo a través de burbujas que es la única que permiten para vender al sur.", agregó.

Cítricos mandarinas.jpg Anael Carrasco, secretario de planificación de la Unión Frutihortícola de Mendoza dijo que hace seis meses que el mercado de Acceso Este no vende ningún cajón al sur. Foto: Anael Carrasco

Mercado Zona Segura, la medida que permitiría volver a vender al sur

Anael Carrasco dijo que ya está aprobado por Senasa a nivel nacional el proyecto Mercado Zona Segura con el protocolo de aplicación realizado por el Iscamen en Mendoza. "Al cabo de unos días se pone en funcionamiento, creemos que no más de 10 días, máximo, no podemos esperar", agregó.

En Mendoza los mercados de abastos de Guaymallén y Acceso Este son los que comercian críticos al sur. El protocolo establece que habrá un inspector del Iscamen en los horarios comerciales de ambos mercados que van a corroborar que los introductores de cítricos cumplan con las normativas de resguardo para que no haya contagio de mosca en los puestos. Los cajones deberán ser envueltos con una tela media sombra y tener un precinto para que salga a la zona libre.

Cítricos pomelos.jpg Anael Carrasco estima que en 10 días entrará en aplicación el proyecto Mercado Zona Segura para poder vender cítricos al sur. Foto: Anael Carrasco

Casi el 50% de los puesteros dejaron de trabajar cítricos

El secretario de planificación de la Unión Frutihortícola de Mendoza dijo que en los mercados hay introductores y revendedores que son los mismos puesteros que les compran a un instructor, que desde la medida del Senasa, se dedicaron a revender otra mercadería.

"En Acceso Este de los que vendían cítricos está quedando el 40% y en Guaymallén 55% porque les permitieron trabajar con burbujas, pero no compran las mismas cantidades", sostuvo Carrasco

Contó que las burbujas están en un galpón con una cámara de frío que se debe contratar de forma privada, se manda el cítrico a ese lugar, cuando sale a la venta tiene que ir el inspector del Iscamen y sacar la mercadería. Añadió que el problema es que cobran $250 por cajón y un solo introductor mete 1.000 cajones por día, es decir, $250.000. "Esos $250 que ellos cobran muchas veces es la ganancia del puestero".

Cítricos naranjas.jpg Anael Carrasco dijo que en Acceso Este quedaron el 40% de los puesteros que vendían cítricos y en Guaymallén el 55%. Foto: Anael Carrasco

Los puesteros podrían tardar todo el año en recuperar sus clientes

Hoy un cajón de 22kg de naranja vale $6.000 y hace un mes y medio costaba $12.000. Carrasco dijo que si no se regulariza la situación, va a haber mucha oferta y buenos precios porque estamos en temporada, pero al haber baja demanda, se van a fundir los puesteros y los pocos que queden, van a aumentar los precios.

El secretario de planificación de la Unión Frutihortícola de Mendoza explicó que muchas veces los puesteros venden más barato que su costo para no perder clientes y cuando no tienen más dinero para pagarles a sus proveedores, les dejan de mandar fruta y quiebran las pequeñas empresas, dejando sin trabajo a muchas familias.

"La gente labura, Senasa y los gobiernos ponen medidas y no les importa a quién están dañando. Están solventando a gente que no produce, que no genera, que no trabaja y al que trabaja y genera, le ponen cada vez más trabas", afirmó Carrasco.

Anael Carrasco dijo que los puesteros grandes pueden aguantar pero los chicos no porque las ventas se han caído en los mercados mendocinos pero no en el país y el Mercado Zona Segura habilita a que cualquier puestero pueda vender sin costo alguno haciendo un trabajo. Agregó que en el caso del Mercado de Acceso Este va a demorar, quizás todo el año, en recuperar a los clientes porque ya están comprando en otros mercados.