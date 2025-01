Las exportaciones de vino crecieron 5,6% en 2024, pero el precio no repuntó

Sin embargo, el dato es que, tal como ocurrió a lo largo del año, el valor promedio de las exportaciones de vino siguió bajo. En sus principales mercados consumidores, el vino argentino no logró superar U$S 3,44 por litro.

En total, las exportaciones de productos vitivinícolas argentinos (vino y mosto) en 2024 sumaron U$S 854.852.000 valor FOB. Esto es, un crecimiento del 11% de un año al otro.

china-exportaciones-estados unidos-efe 1.jpg Las exportaciones de vino se sostuvieron en la botella

Más vino a un precio bajo

De las cifras del INV se desprende que se exportaron 11,1 millones de litros más con respecto al año 2023. Todo al cabo de un año dominado por la caída de las ventas de vino hasta agosto.

Del total exportado, 155,6 millones (75%) corresponden a vino fraccionado. Una cifra que representa un salto del 3,2%.

El 25% restante (52 millones de litros) fueron vino a granel. Aunque se trata de un volumen menor, igual representó 13,6% más.

El precio promedio del vino total en el acumulado enero-diciembre es de U$S 3,44/litro. Un valor que fue 1,5% inferior al de las exportaciones durante 2023.

Sin embargo, al descomponer el dato surge que mientras el fraccionado rondó los 4,25 dólares/litro (+0,2%), el vino a granel apenas se mantuvo en 1 dólar/litro (-0,9%). Algo que no logró desnivelar el aumento de precio de varietales y espumosos (U$S 4,68), además de los vinos especiales, que treparon a U$S 7,60 (un repunte del 20% interanual) .

Exportaciones de mosto, 104% arriba

En ese mismo periodo, las ventas internacionales de mosto concentrado llegaron a 82.499 toneladas, un 103,4% por encima del 2023.

Respecto a la facturación, las ventas de mosto dejaron U$S 132.346.000, lo que representa una cifra superior al 74%.

Atado a cotizaciones internacionales, el jugo de uva concentrado también gozó de un precio por tonelada de U$S 1591,3 promedio, a pesar de que diciembre cerró en U$S 1.537.

Sin embargo, terminó por debajo del precio promedio de las exportaciones de 2023, cuando había llegado a U$S 1864,8. Un valor que tampoco rindió tanto dado que se vendieron al exterior algo más de 40 mil toneladas.