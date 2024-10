Volvieron a caer las exportaciones de vino y el precio no repunta

Frente a esa tendencia, se vendió al exterior 17,4% menos vino en relación a los 20,9 millones de litros embarcados en agosto.

Lo que aún así dio positivo fue el balance de los primeros nueve primeros meses de 2024. Hasta setiembre se despacharon 153,9 millones de litros de vino (+5,2%), lo que representa 7,6 millones de litros más versus 2023.

exportacion de vino.jpg Una bodega en plena consolidación de un contenedor de vino, con destino a exportación

Mejor la botella y el tetra

De ese total, 117,6 millones (76,4%) corresponden a vinos fraccionados (+3,5%) y 36,3 millones (23,6%) son vinos a granel (+11%).

Como contrapartida, los vinos a granel perdieron 21,3% respecto de setiembre del 2023: en total, la exportación llegó a 4 millones de litros.

Ahora bien, dentro de ese universo los que dieron el mayor salto comercialmente hablando fueron los varietales: de un año al otro el crecimiento fue de casi 87%. Muy atrás quedaron los vinos genéricos, con una variación del 10,5%.

En vino fraccionado, los únicos que "salvaron la ropa" fueron la botella y sobre todo el clásico tetra-brik.

Mientras por un lado se vendieron 12,9 millones de litros de embotellado (apenas 1,3% más de un año al otro), el popular "tetra", aunque en menor volúmen, tuvo un salto casi exponencial: se exportó 75,2% más (170.200 litros).

El resto, es decir, los envases más innovadores como el bag-in-box y el vino en lata sufrieron una caída estrepitosa.

En el primer caso fue 67,2%, vendiéndose casi 1/3 de todo lo despachado un año atrás. Pero el verdadero derrumbe fue para el vino enlatado: las bodegas vendieron al exterior un 88,8% menos (1.400 lts).

Vino más barato

Lo que no varió es el precio promedio del vino exportado, que sigue con pérdida de valor. Algo que ya había reflejado en el informe del INV sobre las exportaciones de de vino en agosto.

En el acumulado enero-setiembre el litro se vendió a u$s 3,48 dólares, 1,3% menos. Claro que con variaciones de acuerdo al tipo de vino: mientras el fraccionado promedió u$s 4,25 (-0,1%), el granel alcanzó u$s 1 por litro (-1,1%).

El qué más acusó la caída de precio fue el vino genérico, con un 24,7%. El mes pasado las exportaciones promediaron u$d 2,86 el litro.

No obstante haber vendido menos, en lo que va del año sí repuntaron en precio los vinos varietales (u$s 3,58) y espumosos (u$s 4,70). Son, hasta el momento, los más demandados por los consumidores de vino argentino en los principales mercados internacionales.