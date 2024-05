La urgente decisión del Banco Central sobre los plazos fijos

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Ganar otro sueldo con el nuevo plazo fijo?: cuánto obtengo si deposito $880.000

La decisión del Banco Central sobre los plazos fijos

Ante ese panorama de suba del dólar blue, el Banco Central salió a pedirles a los bancos que vuelvan a subir la tasa de interés de los plazos fijos, para que no todos se vuelquen a comprar dólares con sus ahorros.

El pedido no fue solo del Banco Central, sino también del ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, los bancos aún no han hecho caso de la solicitud hecha por el funcionario, aunque no se descarta que suban la tasa de interés de los plazos fijos en los próximos días para atender la solicitud del funcionario.

Vale recordar que los bancos han podido bajar la tasa de interés de los plazos fijos en reiteradas ocasiones en los últimos meses. De hecho, en diciembre era del 133% y actualmente promedia el 30%.

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés que ofrece cada banco

