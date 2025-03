La semana financiera arrancó con el dólar blue y los financieros en alza

La brecha con el dólar oficial carca del 20%

El dólar oficial, regulado por el Banco Central, sube 30 centavos y se ofrece a $ 1.051,30 para la compra y $ 1.091,30 para la venta en el Banco Nación. El dólar tarjeta/Ahorro se vende a $ 1.418,60.

La brecha cambiaria del dólar blue con el oficial es del 18%. El paralelo cotiza $ 55 por encima del valor con el que abrió el año a $ 1.230.

Según detalló El Cronista, el viernes, el Banco Central vendió U$S 196 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. La autoridad monetaria se desprendió de U$S 730 millones durante la semana y en el mes acumula pérdidas por U$S 580 millones.

El dólar y los mercados