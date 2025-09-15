La Secretaría de Energía quiere cobrar el costo de nuevas obras en las facturas a los usuarios

Un informe del Ejecutivo exhibe la precariedad del sistema. Y puntualiza "deficiencias estructurales en redes de alta tensión y media tensión, cuyas ampliaciones y/o extensiones no han acompañado el crecimiento de la demanda”.

Diseño sin título - 2024-08-27T035701.692.jpg Habrá que recalcular el consumo con las nuevas facturas, una vez incluido el nuevo cargo para obras de infraestructura energética Foto: Archivo

Obras de transporte de energía, con facturas

En sintonía con lo evaluado por gestiones anteriores, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, definió un plan de obras imperiosas para dar respuesta al actual escenario estableciendo tres prioritarias:

Línea de 500 kw Río Diamante-Charlone-O Higgins en Cuyo.

en Cuyo. Ampliación de línea Puerto Madryn-Choele Choel y Bahía Blanca en la Patagonia.

Nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión Ezeiza-Vivoratá- Atucha como parte del Área Metropolitana I.

La primera en la lista conecta al río Diamante, en el sur de Mendoza, con dos localidades bonaerenses: Charlone, en el partido de General Villegas, y O’Higgings (Chacabuco).

Es parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que el gobierno quiere ahora financiar con un nuevo cargo en las facturas que reciben los consumidores.

En algo similar a la de la Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privado (PPP), la gestión Milei quiere que las obras se hagan con inversiones privadas a recuperar con un futuro cargo sobre la tarifa, según reveló Clarín.

Cuánto creció el consumo de energía

Por la falta de inversiones para mantener la capacidad del sistema de transporte, según un documento de Energía “las condiciones son incompatibles con la operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de cortes de suministro".

El pico de la demanda eléctrica aumentó 26% en los últimos diez años. Al mismo tiempo, en ese lapso se incorporaron 1.200 kilómetros de líneas de alta tensión, solo un cuarto de las sumadas en la década previa.

Es el argumento oficial para justificar que las próximas facturas traerán un aumento para solventar el costo de las obras necesarias. que permita fortalecer el sistema energético y librarse de los reiterados apagones en los picos de temperatura .