"La mitad de las botellas de Coca Cola que vendemos en Mendoza son retornables"

Ahora, Coca Cola Andina completa el cuarteto de plantas de envasado y distribución que cubren a todo el país. Las restantes 3 son Femsa (Buenos Aires), Reginald Lee (Costa Atlántica), ARCA (Centro y Norte desde Córdoba).

"Es una de las líneas de envasado más veloces de Sudamérica y llega en gran momento: en Mendoza el consumo de envases retornables es un 50% de las ventas", asegura Enrique Pérez Estévez, gerente de Relaciones Institucionales de Coca Cola Andina Argentina, que dió más detalles del detrás de escena de la inversión a diario Uno.

Más velocidad de producción, menos costos de distribución, las claves de la inversión de Coca Cola en Mendoza según Pérez Estévez

El mercado de Mendoza para Coca Cola

"Hay una mayor conciencia del empaque retornable entre los consumidores de la zona" enfatiza Pérez Estévez.

¿Cuánto representan los envases retornables en el total de ventas?

Hay que tener en cuenta que cada botella retornable son 25 menos de PET (descartables) que salen a la calle. Por eso le damos tanta importancia, además de que su precio es 25% más barato.

¿Qué cambió en estos 22 años desde que cerró hasta ahora, en cuanto a hábitos de consumo por ejemplo?

Luego de cerrar siguió funcionando como centro de distribución hasta que se decidió hacer la inversión (de u$s 40 millones) en la nueva planta. ¿Qué cambió? Que el 50% de nuestras ventas son en envases retornables, y nos parecía que era una forma de dar un mejor servicio.

Por otro lado, eran cajones de bebida que estábamos trayendo desde Córdoba, con todo un impacto en cuanto a la huella de carbono y consumo de gasoil.

Si tomamos esos 48 mil litros por hora ¿cómo se reparten entre los distintos tipos de envases?

Prácticamente la mitad va a botellas de de 2,5 litros. Del 50% restante, un 30% corresponde al envase de 2 litros y cuarto, y el 20% que queda a la botella de vidrio de 1,25 litros.

En su momento, la botella de 3 litros fue furor en otros países como Chile, y aquí también intentó posicionarse

Efectivamente, la lanzamos. Pero el mercado local no respondió y la discontinuamos.

Según el ejecutivo de Coca Cola "la mitad de lo que consumen los mendocinos es en botellas de 2,5 litros"

Fanáticos de "la Coca"

Los precios, por ahora promocionales por la novedad de la reapertura del eslabón productivo en Mendoza, oscilan entre los $1700 y $2500. Un gancho, comercialmente hablando, para estimular ventas en un mercado competitivo.

¿Cuál es el peso que tiene Mendoza en el mercado regional y nacional? ¿Hubo una evolución?

Actualmente la provincia representa un 57% de la región Cuyo. Y más que un crecimiento del consumo en general se notó una migración del pet al retornable.

Durante estas dos décadas surgieron otras marcas de gaseosas cola en busca de quedarse con una porción del mercado. ¿Lo sintió el marketshare de Coca Cola?

Cada marca tiene su participación de mercado. Coca Cola es líder con 65%, mientras que la principal competidora (Pepsi) representa 25% aproximadamente. El resto lo ocupan otras marcas. La competencia siempre es bienvenida.

Pero en tiempos de crisis inflacionaria, con consumidores ocupados en buscar precio ¿hubo un impacto?

En ese contexto siempre puede haber algún impacto, pero no ha sido tan importante. Es parte de la torta que no solamente nos sacan a nosotros sino que se distribuye entre el resto de los competidores.

"En contexto de crisis siempre puede haber algún impacto, pero no ha sido tan importante", admitió el gerente de Relaciones Institucionales de Coca Cola

Incentivos a la inversión y ley de Etiquetado

Detrás de la inversión de u$s 40 millones en Mendoza, que empezó a gestarse luego de la pandemia, hay estímulos que ayudaron a terminar de concretarla. Tanto a nivel provincial como nacional, con exención de aranceles incluída.

¿Ayudó el Régimen de Importación de Bienes a la inversión en línea de envasado y nueva tecnología?

Seguramente facilitó la inversión, pero no puedo cuantificarlo. Nosotros antes teníamos empaques retornables para las distintas líneas, o sea, Coca, Fanta y Sprite. Hace ya 2 años desarrollamos un sistema de empaque universal para poder trabajar todos los sabores, lo que facilita mucho más la etapa de producción.

Además, los envases se pueden intercambiar por etiquetas. Una vez que una botella dió esas 25 vueltas y hay que darla de baja, se reaprovecha completa para hacer nuevas botellas.

¿Esta inversión es parte del plan de u$s 1000 millones en 5 años anunciado a fines del 2022?

Si, es parte de ese plan.

¿Hay una próxima etapa prevista para Mendoza? ¿Es posible que se acelere con el RIGI?

Probablemente, pero aún no tenemos definiciones. Elementos como el RIGI fomentan la posibilidad de pedir y poder hacer nuevas inversiones.

La ley de Etiquetado Frontal que ahora quiere derogarse obligó a las empresas de bebidas y alimentos a todo un cambio de packaging. ¿Cuánto impactó en los procesos de Coca Cola?

No impactó en nada. Primero, Coca Cola siempre estuvo de acuerdo con las distintas leyes, y además nosotros ya teníamos, antes de la ley de Etiquetado, las "pilas" que informaban el contenido de azùcar, sodio, etc. La verdad, no notamos un cambio importante. Si se deroga, seguiremos adaptándonos a la normativa vigente.