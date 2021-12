La Mendoza que no se detiene: premiaron a las mejores empresas y ejecutivos del 2021

A las 22 las puertas del salón principal se abrieron y los invitados fueron acomodándose en las mesas elegantemente montadas que contaban con aceto balsámico y aceite de oliva de una de las empresas sponsors y nominadas, Olivícola Laur. Posteriormente se sirvió vinos de Bodegas Bianchi y comenzó el servicio de cena.

El presentador Coco Gras estuvo a cargo de la conducción, como ya es costumbre. Realizó una introducción de bienvenida, para luego presentar al presidente de AEM, Andrés Zavattieri, y al Ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, quienes dieron breves discursos dirigidos a la audiencia de empresarios presentes.

El gobernador Suárez no pudo estar presente por compromisos en la capital del país, pero envió un video con un emotivo mensaje, el cual fue transmitido en las pantallas del evento.

ANDRES.JPG Enrique Vaquié (ministro de Economía y Energía de Mendoza), Rafael Kemelmajer (Quinto Impacto), y Andrés Zavattieri, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).

A continuación el conductor fue presentando las diferentes categorías de nominados. Los premios fueron entregados en el escenario principal por asociados de AEM, y en algunos casos los ganadores dedicaron algunas palabras al auditorio agradeciendo el premio y a sus equipos de trabajo.

Además de las catorce categorías, AEM entregó tres distinciones especiales a ejecutivos y empresas por su labor en el último año, y en algunos casos por la trayectoria y destacado desempeño.

MARIO GROISMAN.JPG El empresario Mario Groisman, a la cabeza de Grupo Presidente, fue reconocido con el premio a la Trayectoria Empresaria

La propuesta gastronómica estuvo a cargo del los chefs del hotel anfitrión. Consistió en pequeños y variados bocados durante la recepción, carne de res para el plato principal, y un exquisito postre de cítricos y chocolate. AL finalizar la entrega de premios y la realización de las fotos oficiales de ganadores y autoridades, comenzó el show de música en vivo a cargo de la banda de Marcelo Fernández “Industria Argentina”. También hubo una barra de tragos y variedad de vinos y espumantes para la hora del baile.

Premiados AEM 2021

Ejecutivo PYME del año: Eugenia Abraham

Licenciada en relaciones internacionales, 41 años, mama de lucia, desde hace 20 años se ha desempeñado en empresas de capitales mendocinos. Su primera experiencia laboral fue en el ámbito vitivinícola, para luego seguir mis pasos en el rubro agroindustrial y exportación. Finalmente se desarrolló en el área comercial en la firma Blow Max y luego como gerente comercial de la cadena súper A, trayendo a Mendoza un nuevo concepto de supermercado de cercanía.

EUGENIA.jpg Eugenia Abraham, de Súper A, fue la más votada en la categoría "Ejecutivo Pyme del año"

Ejecutivo del Año: Rafael Kemelmajer

Es Economista, Magíster en Administración de Negocios Digitales (Universidad de Barcelona), y profesor y coordinador en Colaboratorio de Innovación en Facultad de Ciencias Económicas de la UN Cuyo. Es Co Fundador y Gerente General en Quinto Impacto, empresa cuyo propósito es el desarrollo de innovaciones tecnológicas de triple impacto desde la integración social. Actúa como eslabón entre las escuelas de programación y gran software factories logrando el ingreso laboral de personas al mundo de la economía del conocimiento.

RAFAEL.JPG Rafael Kemelmajer fue reconocido como el EJecutivo del Año.

En 2021 logró que 100 personas que provienen de diferentes situaciones sociales y económicas obtengan su primer oficio digital, como programadores de software, desarrollando aplicaciones y plataformas alineados a los Objetivos de Desarrollos Sostenibles. Estas plataformas están relacionadas a banca ética, género, cultura, educación, salud, justicia, medio ambiente, empleo, entre otros más, y se hicieron junto a organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas.

Quinto Impacto es una empresa B Certificada, también tiene certificación de calidad ISO 9001 y certificación de carbono neutral.

Rafael es Co Fundador y Director en Epiliquid, empresa de base científica para la detección temprana de cáncer por medio de biopsias líquidas, empresa invertida (más de 500.000 mil dólares) por CITES. Es socio en COEF Digital App para la disminución de CO2 y optimización en el sector de la construcción, además de consultor y disertante internacional en innovación económica para el bien común.

Empresa Triple Impacto: Madera Plástica Mendoza

La empresa fabrica postes y perfiles de residuo plástico 100% reciclados y reciclables que reemplazan la madera, evitando la tala de miles de árboles por año.

Utilizan el residuo plástico de descarte, de un solo uso y difícil disposición, dando utilidad a un tipo de residuo que hasta nuestra llegada solo se enterraba o quemaba.

La firma brinda una solución eficiente a la industria vitivinícola y agro ganadera, fabricando postes y perfiles 10 veces más resistentes que la madera, resistentes a la humedad, no se rajan , no se astillan, 5 veces más resistentes al fuego, se trabajan con las mismas herramientas y no requieren mantenimiento.

Trabajan con material recuperado por recuperadores urbanos corporativizados, Municipios, empresas y organizaciones sociales dando un mejor y más eficiente destino a los residuos plásticos, fomentando la economía circular.

Desde que comenzó a operar, en 2018, la firma lleva reciclados más de 850 toneladas de residuo plástico, se fabricaron postes plásticos equivalentes a la madera de 25000 árboles, y se lograron acuerdos con 7 municipios de la provincia de Mendoza para el reciclaje de sus residuos plásticos.

Responsabilidad Social Empresaria: New Panel

NewPanel S.A. es una empresa mendocina fundada en el año 2007, dedicada a la fabricación de un sistema constructivo sustentable. La firma se forma sobre cimientos de triple impacto y la responsabilidad social, siendo su principal actividad la fabricación y comercialización de productos que promueve la no utilización de agua en la construcción. Además de generar grandes ahorros en el consumo de combustibles para calefacción como en el transporte de los materiales.

La emprea recibió en el año 2019 el premio FUNC “Gustavo Kent” en la categoría Innovación y Creatividad como empresa Pyme mendocina. Junto a Valos creó la Red de Construcción Sustentable que nuclea empresas mendocinas interesadas en lograr una mejora considerable en la forma de construir en nuestra provincia.

Proyecto Inmobiliario: RINCÓN VIAMONTE

Rincón Viamonte es uno de los destacados barrios de Brandi Developers, empresa que se dedica exclusivamente al desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios.

El proyecto se inició en el año 2016, y se entregó antes de lo previsto, cumpliendo y superando las expectativas de la empresa. Se trata de un barrio diferencial, con gran diseño arquitectónico y paisajístico único y con una vista inigualable del Cordón del Plata. Hoy cuenta con el 85% del barrio vendido, más de 110 obras en ejecución y varios proyectos en proceso de aprobación.

También Rincón Viamonte cuenta con la incorporación de una construcción de propiedad horizontal compuesta por 20 unidades que serán entregadas con los mejores estándares de calidad, proporcionando de esta forma una completa oferta, con el cuidado estético y la armonía con los que se desarrollan todos los proyectos.

Empresa de Servicios Financieros: Palta

Palta nace en la provincia de Mendoza, como un medio de cobro, transferencia y pago virtual, una billetera que se perfila para ser el método de transacción por excelencia de los mendocinos y sigue sumando muchos más beneficios para que tu día a día sea más sencillo. Es simple, ágil, segura.

Creada inicialmente como herramienta para las transacciones de del programa “Mendoza Activa”, (Plan provincial de reactivación de todas las actividades económicas afectadas por la pandemia, cuidado del empleo, inclusión y educación financiera).

La nueva etapa encuentra a PALTA con el objetivo de que la mayor cantidad de mendocinos utilicen la billetera local, tanto comercios como consumidores. El uso de PALTA en el ámbito de la provincia facilita el consumo y el intercambio, por lo tanto, activa la economía local.

PALTA ofrece todas las funciones que una billetera virtual necesita: comprar y vender, pagar y cobrar, hacer transferencias, enviar y recibir dinero, organizar gastos y tener fácilmente los consumos bajo control.

Empresa del Sector Vitivinícola Boutique: El Relator

El Relator Wines es el proyecto de vinos de Fernando “Flaco” Gabrielli y José “Pepe” Reginato. Ambos empezaron a desarrollar la marca y crear vinos en 2013 y en el 2015 comenzaron con la comercialización de los mismos.

Fernando Gabrielli proviene de una destacada familia de bodegueros de la provincia de Mendoza (fueron propietarios de Bodega Gabrielli – Baldini) y además es relator de carreras de caballos en el Hipódromo de Mendoza desde hace 26 años.

El proyecto cuenta actualmente con 15 etiquetas (8 de ellas de espumantes, en los cuales el enólogo Reginato se destaca como uno de los grandes hacedores de la Argentina).

El emprendimiento posee viñedos propios y además adquiere uvas de destacados productores de la provincia.

Actualmente El Relator produce 100.000 botellas por año de las cuales un gran porcentaje se comercializa en mercado interno. Además, realiza exportaciones a: Perú, Reino Unido y Brasil.

Empresa del Sector Vitivinícola: Catena Zapata

La visión de la compañía es hacer vinos ricos e inolvidables que sean fieles al lugar especial del que provienen. La historia de Catena es la historia del vino argentino. Fundada en 1902, la Bodega Catena Zapata de Argentina es conocida por su papel pionero en la resurrección del Malbec y en el descubrimiento de terruños de alturas extremas en las estribaciones andinas de Mendoza.

El viñedo Adrianna de la familia, a casi 5,000 pies de altura, ha sido llamado el Grand Cru de América del Sur.

Las tres etapas históricas en la historia del vino de la familia Catena no solo han revolucionado la bodega familiar, sino también la industria vitivinícola argentina en los últimos 50 años.

Empresa del Sector Industrial: OLIVÍCOLA LAUR

Olivícola Laur fue fundada en 1889 y ha sido desde entonces pionera en la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Actualmente pertenece a la familia Millán (Átomo Supermercados, Bodega Los Toneles) y produce más de 600 toneladas (cerca de 1 millón de botellas) de aceite de oliva extra Virgen al año incluyendo sus marcas Clásico Extra Virgen Orgánico, Blend de Terroir Cruz de Piedra Orgánico, Blend de Terroir Altos Limpios, Blend de Terroir Medrano, Gran Mendoza Premium, Contraviento y Gran Laur.

Ocupa el primer puesto en el ranking de las 100 mejores olivícolas del mundo y es la numero 1 de Argentina. Sus aceites de oliva Virgen extra tienen certificación Kosher y sin TACC, y se exportan a China, Japón, Alemania, Canadá, Suiza, Brasil, Panamá, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, la Isla Guadalupe (Caribe) y Estados Unidos. Además, es pionera y está comprometida y trabajando fuertemente en la protección de los olivos centenarios patrimoniales y en la investigación sobre la que se basa el pedido de reconocimiento de la IG Mendoza para el aceite de oliva (que de aceptarse sería la primera IG del pais para este producto).

Durante la pandemia y en plena crisis mundial, continuó creciendo: avanzó del tercero al primer puesto en el ranking mundial (pasó de cuarta a tercera mejor del mundo), aumentó un 60 % su producción (pasó de 450.000 a 1 millón de botellas), certificó como orgánica la finca de Laur en Cruz de Piedra y sus aceites de oliva Laur Clásico Extra Virgen y Blend de Terroir Cruz de Piedra. Además, uno de sus olivos centenarios fue distinguido como “Olivo Patrimonial de Argentina” en el Concurso Internacional de Puesta en Valor de los Olivos Patrimoniales en América Sudoliva 2020.

Empresa del Sector Seguros: La Mercantil Andina

Con 98 años en el mercado asegurador, es una compañía con una calificación de riesgo AA- resultado de su capacidad de pago en los términos y plazos pactados.

Más de 900.000 asegurados la eligen para proteger su patrimonio. Cuenta con con presencia en 42 oficinas propias distribuidas estratégicamente en 13 provincias a lo largo de todo el país.

Nos destacan nuestra Experiencia, Respaldo. Expansión y Crecimiento. Compromiso y Solvencia. Presencia y Confianza. Capacidad y Atención Personalizada.

El objetivo de la compañía es brindar tranquilidad y acompañar a nuestros asegurados en todo momento.

Empresa de Hotelería, Turismo y Gastronomía: Rosell Boher Lodge

Se encuentra en Alto Agrelo, una de las mejores zonas productivas de la Provincia, y rodeado de unas 40 hectáreas de viñedos propios. Cuenta hoy con un Guest-house de 3 habitaciones y 11 Villas con su propio hogar, jacuzzi y fogón individual en cada terraza.

Gracias al trabajo en equipo y el esfuerzo cotidiano, el restaurante de Rosell Boher Lodge ganó el premio ORO en la categoría global de las Great Wine Capitals 2020, posicionándolo en el top mundial.

Además, Rosell Boher Lodge ha obtenido mención de oro del Best of Wine Tourism en dos ocasiones a nivel local en las categorías de Arquitectura y Alojamiento.

El restaurante del Lodge está a cargo del Chef Lucas Olcese, quien junto a un importante equipo desarrolló una propuesta integral, que va desde el desayuno a la cena. Elaborando los panificados y demás platos in house y convocando a productores locales para favorecer la economía regional, además de contar con su propia huerta orgánica.

Además, el Lodge cuenta con una Cava subterránea con capacidad para más de 25.000 botellas, única en emprendimientos de estas características, que propone a huéspedes y público en general, disfrutar de una experiencia plena del mundo del vino, con degustaciones y distintas actividades.

La familia Torres García propietaria de la firma, sigue apostando a Mendoza y su crecimiento, siempre sumando al circuito de Enogastroturismo de la Provincia.

Empresa del Sector Gastronómico: Universo Vigil

Alejandro Vigil junto a su esposa, María Sance llegaron a esta zona de Mendoza, para soñar su casa familiar entre viñedos y cultivos. Años más tarde, con la llegada de sus dos hijos, Juan Cruz y Giuliana, comenzaron a imaginar un lugar mágico que recibiera a lugareños y turistas de los lugares más remotos del mundo.

Hoy, esta bodega familiar que mixtura el arte local, el entorno natural y la vida en familia se ha convertido en líder absoluta en experiencias del mundo del vino, un mundo fantástico entre el infierno, el purgatorio y el paraíso donde los Vigil abren las puertas de su vida.

Hoy, el grupo posee 8 restaurantes (Casa Vigil Chachingo, Casa Vigil Palmares, Casa Vigil Il Mercato, Chachingo Arístides, Chachingo Palmares, Chachingo JB Justo, República Arístides y República Palmares). Antes de fin de año inaugurará Chachingo en el Barrio Dalvian y Bur 22 en Palmares.

Empresa del Sector Salud: Clínica de Cuyo

Clínica de Cuyo S.A. inicia sus actividades en el año 2003, continuando la labor de más de 50 Años de Sanatorio Policlínico de Cuyo.

Esta nueva gestión procurando posicionar el establecimiento a nivel regional inicio una etapa de modernización y ampliación tanto en infraestructura como equipamiento tecnológico en instrumental médico de última generación, suministrando así todo lo necesario para brindar servicios de elevada calidad y profesionalismo.

Proyecto Tecnológico: Uco Drone

UCO Drone desarrolla una nueva forma de pulverización agrícola a través de Drones. Esta innovadora forma de aplicar en plantaciones tiene como ventaja no solo la disminución de los agroquímicos sino también un ahorro drástico del uso agua lo que lo hace más interesante aun. Otra de las ventajas que ofrece a través de su servicio es un método de pulverización que no compacta el suelo y además reduce el tiempo por hectárea y es más económico respecto de los tradicionales sistemas de mochila o tractor.

Además, ofrecemos servicios de mapeo con drones digitalizando el campo hacia una agricultura de precisión.

Cada vez son más los productores independientes y las bodegas las que eligen este sistema por su compromiso ambiental y sus excepcionales resultados para el productor.

La compañía también vende drones agrícolas con el respaldo de un servicio técnico en la provincia para dichos equipamientos.