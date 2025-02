El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) también arrojó que el uso de la capacidad instalada operó al 59%.

En la comparación mensual desestacionalizada, el sector de Papel e Impresiones tuvo el mayor crecimiento, con un 6,9% respecto a diciembre 2024, mientras que Madera y muebles se ubicó en segundo lugar con un 6,3%.

"La falta de ventas aparece como la mayor preocupación para el 39,9% de los empresarios, un factor que explica que muchos sectores aún no hayan podido terminar de despegar de las caídas de 2024, muchas empresas reportaron que, incluso con las ganancias de diciembre, no lograron cubrir los costos del mes siguiente", detalla en informe de CAME.

El rendimiento de cada rubro