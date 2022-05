La harina aumentó casi el 50% en lo que va del año y evalúan una nueva suba del precio del pan

pan.jpg La harina con precio controlado por el fideicomiso nunca llegó, por lo que molineros y panaderos manifestaron su enojo. Podría haber incrementos en el precio del pan

Sostuvo que desde enero los aumentos son de manera sostenida. Los 25 kilos de harina que en enero pagaban a $1.150, este mes de mayo ya los pagaron a $2.200, por lo cual el incremento fue del 48%. "El último incremento fue la semana pasada con la suba del combustible. Aumentó casi $100 la bolsa", expresó Di Betta.

Los 20 kilos de grasa pasaron de costar $2.400 en enero a $5.500 en mayo, con un aumento del 56%. La margarina por 20 kilos pasó de $5.200 a $8.900, el 41% más. El azúcar pasó de $45 a $108, cuyo aumento fue del 58%, y con el 18% de suba la levadura, que en enero los 500 gramos costaban $180 y ahora $220.

Analizan un nuevo aumento del pan

Toda las cámaras argentinas de panaderos se reunieron en Rosario. Se trata de la reunión trimestral que realizan, y esta vez cayó en un momento clave por el incumplimiento del Gobierno Nacional al fideicomiso de la harina llamado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, para mantener su precio. En representación de Mendoza viajó Miguel Ángel Di Betta, quien es presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan (Faipa).

En el encuentro, inevitablemente evaluaron la posibilidad de un nuevo aumento de precio del pan y sus derivados, debido a los constantes incrementos en materia prima a los panaderos, y especialmente, porque nunca se cumplió frenar el aumento de la harina.

Pan-mignon-aumento.jpg Los molineros indicaron que no confían en la herramienta del fideicomiso para combatir la suba de precios.

Luego de la reunión informarán si el pan tendrá un nuevo precio o, si por el momento, lo mantienen como está para no afectar aún más el bolsillo de la sociedad.

Los molineros rechazaron el fideicomiso de la harina

"Los molineros no van a participar del fideicomiso del Gobierno", sostuvo Di Betta, pero, de todas formas, Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, les propuso a los panaderos una reunión para este martes a las 16 en Buenos Aires. No creen que tengan un resultado positivo, porque consideran que el fideicomiso "ya se pinchó", debido a que nunca llegó la harina con el precio prometido.

Por su parte, los molineros indicaron en un comunicado: "El fideicomiso pretende estabilizar el valor del trigo debido a factores externos que aumentaron significativamente su precio, procurando evitar que se trasladen estos aumentos a la harina de trigo, a todas sus variedades y derivados. Estamos convencidos de que este no es un instrumento que combata esta problemática. Por ello hemos presentado oportunamente distintas alternativas en búsqueda de una herramienta que se aplique como política pública que asegure el objeto final que se plantea en este modelo".

"El sistema no favorece ni perjudica a ninguna empresa en particular. No obstante, las empresas observan con temor el funcionamiento dado las experiencias negativas con modelos que proponían soluciones similares. Por lo tanto, la mayoría de las empresas nucleadas en esta federación ratifican su negativa a este fideicomiso e instalan la necesidad de abordar modelos alternativos de solución y dejan sujeta la decisión de participar o no a cada empresario molinero", aseguraron.

Mientras tanto, Feletti tenía previsto recibir en la tarde de este lunes a los molineros y a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) para poner en marcha el nuevo fideicomiso para garantizar abastecimiento y precios razonables en el contexto de inflación del país e internacional.