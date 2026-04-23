Descubren un pan de hace 2000 años: lo comían en el Imperio Romano

Descubrimiento de la pieza

La arqueología suiza sumó un hito relevante gracias a este objeto recuperado cerca de la calle Zürcherstrasse. Los arqueólogos rescataron la pieza junto con el bloque de tierra original para evitar daños estructurales. Luego, en el laboratorio de restauración, limpiaron la superficie con sumo cuidado. Un análisis preliminar realizado en la Universidad de Basilea confirmó la naturaleza del material vegetal encontrado en el sitio.

Los restos de este alimento son extremadamente escasos en el mundo científico. Solo se conservan ejemplares similares en lugares como Pompeya, donde el fuego preservó la estructura del trigo. El descubrimiento actual permite estudiar la dieta de las tropas que protegían las fronteras del Imperio Romano. La ubicación del hallazgo sugiere que el área contenía hornos de barro y espacios dedicados al comercio local.

Análisis científico

pan entrerrado Durante una excavación de rescate en Windisch, las arqueólogas cantonales exhumaron cuidadosamente la hogaza de pan romana carbonizada. Para protegerla, primero se la aseguró con un anillo de gasa de yeso y luego se la envolvió en film transparente. De esta manera, el hallazgo especial pudo ser transportado al laboratorio de restauración junto con la tierra circundante.

La ciencia busca determinar los ingredientes exactos utilizados en la elaboración de este pan de dos milenios. Una muestra de la pieza viajará a un laboratorio especializado en Viena para someterse a estudios químicos profundos. Los técnicos esperan identificar los cereales empleados por los panaderos de la época antigua. Estos datos aportarán información valiosa sobre la vida cotidiana en los campamentos militares de la región.

El equipo de arqueología encargado de la misión trabajó en una superficie de cuatro mil metros cuadrados. Durante los meses de excavación, aparecieron muros de madera y tierra que delimitaban el recinto militar. También surgieron herramientas de metal y puntas de lanza entre los sedimentos acumulados. Sin embargo, el pequeño alimento carbonizado destaca como el objeto más singular de toda la campaña de rescate arqueológico.