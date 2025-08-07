estafa telefonica (2).jpg La palabra que no debes decir en una llamada telefónica para evitar una estafa, según los expertos.

Las advertencias del Banco Central

Para evitar que las personas que tienen cuentas bancarias se queden sin dinero, el Banco Central emitió una serie de advertencias tendientes a prevenir fraudes y robos de identidad. Entre ellos se encuentra el no compartir información personal ni bancaria.

En ese sentido, la entidad recordó que los bancos y organismos públicos nunca solicitan la modificación de datos personales o claves, ni la entrega de códigos de verificación recibidos por ningún medio.

Por otro lado, el BCRA también indicó que se debe evitar abrir enlaces enviados en mensajes de WhatsApp o Telegram y agregó que tampoco se deben responder mensajes en donde se mencionen errores en alguna transferencia.

Otro punto importante de las advertencias el Banco Central tiene que ver con qué hacer si llama un supuesto representante de un banco. En ese sentido, se aconsejó nunca operar un cajero automático o el home baking al mismo tiempo que se está atendiendo la llamada.

estafa telefonica (3).jpg

En cuanto a las contraseñas, el Banco Central aconsejó habilitar la doble autentificación en todas las aplicaciones, elegir contraseñas seguras y cambiarlas cada cierto tiempo y nunca guardarlas en el navegador.

Cómo denunciar un posible fraude

Desde el Banco Central se aconsejó que, ante la posibilidad, de encontrarse con un engaño o un posible fraude, se debe contactar de manera inmediata al banco o a la entidad financiera que, en teoría, se ha comunicado con usted.

Asimismo, también el Banco Central aconsejó poner la denuncia la Unidad Fiscal Especialidad en Ciberdelincuencia (UFECI) escribiendo a: [email protected]