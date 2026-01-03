La advertencia de un oligarca ruso: qué pasará con el petróleo de Venezuela y Estados Unidos

"Si nuestros ‘socios’ estadounidenses llegan a los yacimientos petrolíferos de Venezuela (y ya han llegado a los de Guyana), controlarán más de la mitad de las reservas mundiales de petróleo", afirmó el dueño de Rusal, la mayor compañía de aluminio del mundo.

El magnate ruso, en ese sentido, explicó que Estados Unidos tendría el poder de hundir el precio del barril del crudo por debajo de los 50 dólares, lo que haría que Rusia tuviera que apretar más a la industria privada en un momento en el que hay crisis de consumo.

Petroleo en venezuela, estados unidos

Qué hará Estados Unidos con el petróleo de Venezuela

Lo cierto es que, hasta ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solamente ha dicho que la industria del petróleo en Venezuela volverá a tomar vida a través de inversiones millonarias provenientes de su país.

En ese sentido, también aseguró que de esta manera las empresas de Estados Unidos volverán a ingresar a Venezuela, aunque no se han dado más detalles del plan para hacerse cargo de las reservas, ni de cómo sería, como así tampoco de las posibles consecuencias o escenarios que esto podría acarrear para Rusia, como así también para el resto de los países del mundo.