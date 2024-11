Iberte rechazó la estrategia de Fecovita para frenar la imputación y la consideró improcedente

Pero además subrayan que la imputación tampoco implica la resolución del caso ni un "daño irreparable". Algo así como que no es el fin del mundo para Fecovita.

"Cabe destacar que la defensa en ningún momento fundamenta un supuesto gravamen irreparable que dicha oposición podría causarles, es más, hace mención a que una grave afectación al estado jurídico de inocencia, sin fundamentar ni justificar nada", remarcó a través de un escrito Carlos Aguinaga, abogado de Iberte.

Fecovita Fecovita sigue entrampada en un complejo entramado legal que incluye la demanda por estafa de Iberte Foto: UNO / Martín Pravata

En eso se basa también la avanzada de la firma española para salir al cruce de otro pedido de Fecovita tras el no al avoque: una audiencia oral ante un juez de Garantías.

Para Aguinaga no se dan los supuestos jurídicos para al solicitud: "En consecuencia, no corresponde la celebración de audiencia oral alguna, dado que no se trata de un caso en el que proceda presentar oposición".

De Fecovita a Janina Ortiz

El planteo de los abogados de Iberte y Evisa incluso va más allá, y en un punto logra la intersección con otra causa judicial resonante en Mendoza: la imputación de la ex funcionaria municipal Janina Ortiz, acusada por malversar fondos de la comuna de Las Heras, que llegó a la Suprema Corte mendocina.

En tal sentido, Aguinaga comparó la situación de los directivos de Fecovita con el antecedente del derrotero judicial de Ortiz, al exponer que en ese caso el máximo tribunal falló con un criterio similar al que se planteó para dejar sin efecto el rechazo al avoque.

Janina Ortiz.jpg La figura de Janina Ortiz, la ex funcionaria de Las Heras imputada por peculado, vuelve a surgir esta vez en la causa Fecovita- Iberte

"En el fallo F/ Ortiz Janina y García Mauro p/ Av. Malversación de Fondos p/ Recurso Extraordinario de Casación, la Corte se expidió indicando que en aquel caso, igual al que nos ocupa, no existe gravamen irreparable", señaló.

Por eso, el recurso presentado por los abogados de Iberte insistieron en que "las decisiones que rechazan planteos de nulidad y cuya consecuencia es continuar sometido al proceso no constituyen sentencia definitiva".

"Perjudican a los productores de Fecovita"

Pero para reafirmar todavía más su postura, el contraataque de Iberte utilizó otros argumentos para exponer lo que considera una estrategia para ganar tiempo.

"Otorgar el trámite dilatorio y obstruccionista que están buscando en su beneficio, afecta deliberadamente los intereses de Fecovita que más de dilaciones, necesita certezas en un breve lapso", afirmaron.

Por eso, volvieron a la carga con otro concepto mencionado: el de que los productores cooperativistas nucleados en Fecovita fueron engañados.

"Los intereses de los cooperativistas se encuentran afectados y en riesgo en razón de la dilación procesal que proponen los imputados, sabiendo de antemano cual será el resultado final en razón del precedente de Yanina Ortiz que se ha citado", volvieron a enfatizar.

Como conclusión, adivirtieron los abogados de Iberte, "la Justicia de Mendoza no debe ni puede dejarse utilizar para este tipo de obstruccionismos temerarios, que perjudican de manera directa a los productores y a las cooperativas nucleadas en Fecovita". Y por todo lo expuesto solicitaron el rechazo "in limine" del no interpuesto por Fecovita.