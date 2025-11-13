Hacienda colocó deuda por casi $100 mil millones para afrontar los últimos vencimientos del 2025

casa de gobierno mendoza estatales.jpg En el Gobierno mendocino celebran, por considerar que la colocación de deuda fue exitosa

Para la cartera que conduce Víctor Fayad, de esa forma se consolida "una política prudente de manejo de pasivos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia".

En marzo, Fayad ya había logrado "rollear" un vencimiento de deuda por U$S 50 millones. También con tasa Tamar, tras reconvertirla a pesos.

Condiciones de la nueva emisión de deuda

Ahora, la nueva colocación se divide en dos series de títulos, que suman en total más de $99 mil millones.

La primera es deuda Clase 1, de la que se adjudicaron $43.985.851.377, a una tasa de interés Tamar + 4,75% TNA (Tasa Nominal Anual), cuyo vencimiento previsto es el 20 de junio del 2026.

De la restante serie, (Tamar Clase 2), se colocaron $54.806.728.000. Con la misma tasa y un adicional (TNA) de 5,50%. El vencimiento operará en algo más de un año: en concreto, el 20 de diciembre de 2026.

"Con esta emisión, la Provincia completa el monto total de endeudamiento autorizado en la Ley de Presupuesto 2025 para cubrir amortizaciones del año en curso", confirmaron en la cartera que manejan las finanzas provinciales.

En tal sentido, desde el equipo de Fayad destacaron que el resultado "refleja la confianza del mercado en la Provincia y permite avanzar en una gestión de deuda responsable y con mayor previsibilidad fiscal.