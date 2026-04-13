En 2 días de outlet, comercios de Ciudad superaron los $325 millones en ventas

Suarez aseguró que el municipio trabaja "en una agenda" con el comercio y la gastronomía. "Seguiremos trabajando para potenciar la economía local, fomentar el crecimiento de marcas mendocinas y contribuir a la sostenibilidad del empleo".

Outlet Ciudad 2026- clientes Indumentaria diversa y con descuentos de hasta el 50%, el imán del outlet para muchos mendocinos Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Un outlet con desccuentos de hasta 50%

A propósito de marcas, entre sábado y domingo participaron con su propio stand más de 30 locales. Entre otros, Vía Libre, Cositas, Cerutti Deportes, #ID, La Tijera, Íntima, Waiting, Proverbio Mujer, Fiume y Ficción.

También comercios de artículos de cuero y zapaterías como Bronde, Brothers Marroquinería, Carisma Zapatos, Cloven, Mirkkema, Divinamente, Galgos Clothing, Genoveva, Gregoris, Hay Equipo, Matanga, Priority, Summit Shoes y Wappas Moda.

En el espacio La Báscula de la Nave, durante el outlet la mayoría de los comercios ofreció productos con descuentos de hasta 50%. Y la respuesta fue acorde: de hecho, los compradores redondearon un ticket promedio de $23.000.

Acerca de las ventas a lo largo del fin de semana, los comercios participantes coincideron en que lograron un volumen que equivale al de toda una semana antes de fechas importantes para la actividad como el Día del Padre o el de la Madre.

La 2da edición del evento contó con un espacio para emprendedores de la economía social, foodtrucks y hasta un espacio de juegos para niños y sorteos en vivo, en busca de una "experiencia integral para toda la familia".

Outlet Ciudad 2026- Ulpiano El intendente de la Ciudad de Mendoza recorrió el outlet y se interesó por los productos de los comercios participantes