Vuelve el Outlet de la Ciudad: descuentos del 50% en ropa y calzado con sorteos en vivo

outlet 2 Vuelve el Outlet de la Ciudad de Mendoza.

Los visitantes podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, con un piso garantizado del 30% de rebaja en todos los artículos disponibles.

Ropa, calzado, gastronomía, sorteos y más en el Outlet de la Ciudad

Además de las promociones, el evento sumará un patio gastronómico y sorteos en vivo, configurando una experiencia pensada para el entretenimiento y el esparcimiento familiar.

outlet 3 Habrá descuentos de hasta el 50% en el outlet de la Ciudad de Mendoza.

El “Outlet de la Ciudad” busca posicionarse como una herramienta para fortalecer la economía regional, promoviendo el crecimiento de las marcas locales y contribuyendo a la sostenibilidad del empleo en Mendoza.

Cuándo : sábado 11 y domingo 12 de abril

: sábado 11 y domingo 12 de abril A qué hora : de 11 a 19

: de 11 a 19 Dónde : Báscula de la Nave Cultural (Av. España 2110, Ciudad)

: Báscula de la Nave Cultural (Av. España 2110, Ciudad) Descuentos: entre 30% y 50%