Vuelve el Outlet de la Ciudad: descuentos del 50% en ropa y calzado con sorteos en vivo

Luego de una convocatoria que superó las 30.000 personas en su primera edición, la Ciudad de Mendoza volverá a apostar por el “Outlet de la Ciudad”. La segunda edición se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de abril en el espacio de La Báscula de la Nave Cultural con descuentos de hasta el 50%. Será de 11 a 19.
La iniciativa capitalina busca consolidarse como un evento clave para dinamizar el comercio local y ampliar las oportunidades de consumo tanto para residentes como para turistas.
El outlet de la Ciudad con importantes descuentos y variedad de productos
Durante ambas jornadas, el predio funcionará como un gran centro de compras con la participación de más de 30 puestos de marcas mendocinas. La oferta no solo incluirá indumentaria, ya que también calzado y marroquinería.
Los visitantes podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, con un piso garantizado del 30% de rebaja en todos los artículos disponibles.
Ropa, calzado, gastronomía, sorteos y más en el Outlet de la Ciudad
Además de las promociones, el evento sumará un patio gastronómico y sorteos en vivo, configurando una experiencia pensada para el entretenimiento y el esparcimiento familiar.
El “Outlet de la Ciudad” busca posicionarse como una herramienta para fortalecer la economía regional, promoviendo el crecimiento de las marcas locales y contribuyendo a la sostenibilidad del empleo en Mendoza.
- Cuándo: sábado 11 y domingo 12 de abril
- A qué hora: de 11 a 19
- Dónde: Báscula de la Nave Cultural (Av. España 2110, Ciudad)
- Descuentos: entre 30% y 50%