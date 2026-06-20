Empresas chinas aceleran su llegada al país con planes de negocios e inversiones millonarias

Para entender la magnitud de lo que ocurrió en el segundo subsuelo del Hotel Intercontinental porteño, hace falta mirar los antecedentes: habitualmente, las delegaciones comerciales que llegan desde el continente asiático promedian las 10 firmas. Sin embargo, la Argentina Trade and Investment Conference rompió el molde al sentar en mesas de negociación a representantes de 22 empresas chinas en simultáneo, convirtiéndose en la misión más grande que haya registrado el país.
El contingente arribó directo desde Zhejiang, la cuarta economía provincial de China por PBI, base de la tecnológica Alibaba y hogar del puerto de Ningbo-Zhoushan. Este masivo desembarco corporativo se fundamenta en cuatro ejes macroeconómicos e históricos:
1. El salto del 61% en las exportaciones argentinas
El contexto de las reuniones no es casual. Tras 54 años de relaciones bilaterales (que nacieron en 1972 con modestas triangulaciones navales vía Róterdam y Hamburgo), Argentina ya se consolidó como el sexto socio comercial de China en América Latina. La gran novedad es que en 2025 las exportaciones argentinas al gigante asiático batieron un récord histórico de U$S 9.700 millones de dólares, disparándose un 61% en solo doce meses. La tendencia sigue firme: en el primer trimestre de 2026, el BID registró un alza interanual del 16,9% en las ventas argentinas, donde China explicó 9,7 puntos porcentuales de ese crecimiento gracias al trigo, el oro y los subproductos del girasol.
2. La complementariedad de los rubros bajo la lupa
La ronda de negocios en el Gran Salón Montserrat demostró que el interés mutuo excede a las materias primas tradicionales. En bloques estrictos de 10 minutos por reloj, se cruzaron carpetas de sectores industriales diversos: ascensores, autopartes, logística transfronteriza, maquinaria minera y agrícola, herramientas eléctricas, textiles, energías renovables y sistemas para centros de datos.
"Vino, carne, mate, langostinos: todos los productos son bienvenidos", graficó Chen Jianzhong, presidente del CCPIT Zhejiang, mientras las firmas locales buscaban tecnología de bienes de capital que difícilmente consiguen en otro mercado a igual precio y escala.
3. Del "desorden a la previsibilidad" fiscal
El argumento central del lado argentino expuesto por Marcelo Diez, director de la Cámara del Asia se basó en el cambio de ciclo macroeconómico. La presentación ante los inversores puso en relieve el superávit fiscal primario del 1,4% del PBI alcanzado en 2025, la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria.
"El país pasó del desorden a la previsibilidad, lo que viene ahora es la etapa de la inversión y queremos que China sea protagonista", enfatizó, sumando el atractivo del RIGI para sectores como Vaca Muerta, el litio y la economía del conocimiento, que por sí sola generó U$S 9.563 millones de dólares en 2025.
4. Una alianza estratégica con 21 proyectos activos
Los voceros diplomáticos asiáticos reconocieron que el nuevo clima de negocios local es el motor que incentiva a las firmas a buscar un "desarrollo más profundo". Actualmente, el capital chino ya tiene presencia en 21 proyectos distribuidos en el territorio nacional, abarcando desde la metalúrgica hasta la acuicultura. "La relación con Asia no es solo comercial, es una relación de futuro; encuentran en nuestro país talento, innovación y recursos estratégicos", concluyó Luciano Ojea Quintana, vicepresidente de la Cámara del Asia.
La cumbre cerró con un guiño cultural cuando el funcionario de Zhejiang cosechó los mayores aplausos de la sala al desearle éxito a la selección argentina en el próximo mundial, un torneo para el cual, paradójicamente, China no logró clasificar.