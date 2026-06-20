Empresas chinas aceleran su llegada al país con planes de negocios e inversiones millonarias

Una misión récord de empresas chinas llegó al país para fortalecer vínculos comerciales

2. La complementariedad de los rubros bajo la lupa

La ronda de negocios en el Gran Salón Montserrat demostró que el interés mutuo excede a las materias primas tradicionales. En bloques estrictos de 10 minutos por reloj, se cruzaron carpetas de sectores industriales diversos: ascensores, autopartes, logística transfronteriza, maquinaria minera y agrícola, herramientas eléctricas, textiles, energías renovables y sistemas para centros de datos.

"Vino, carne, mate, langostinos: todos los productos son bienvenidos", graficó Chen Jianzhong, presidente del CCPIT Zhejiang, mientras las firmas locales buscaban tecnología de bienes de capital que difícilmente consiguen en otro mercado a igual precio y escala.

3. Del "desorden a la previsibilidad" fiscal

El argumento central del lado argentino expuesto por Marcelo Diez, director de la Cámara del Asia se basó en el cambio de ciclo macroeconómico. La presentación ante los inversores puso en relieve el superávit fiscal primario del 1,4% del PBI alcanzado en 2025, la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria.

"El país pasó del desorden a la previsibilidad, lo que viene ahora es la etapa de la inversión y queremos que China sea protagonista", enfatizó, sumando el atractivo del RIGI para sectores como Vaca Muerta, el litio y la economía del conocimiento, que por sí sola generó U$S 9.563 millones de dólares en 2025.

Marcelo Diez, director de la Cámara del Asia

4. Una alianza estratégica con 21 proyectos activos

Los voceros diplomáticos asiáticos reconocieron que el nuevo clima de negocios local es el motor que incentiva a las firmas a buscar un "desarrollo más profundo". Actualmente, el capital chino ya tiene presencia en 21 proyectos distribuidos en el territorio nacional, abarcando desde la metalúrgica hasta la acuicultura. "La relación con Asia no es solo comercial, es una relación de futuro; encuentran en nuestro país talento, innovación y recursos estratégicos", concluyó Luciano Ojea Quintana, vicepresidente de la Cámara del Asia.

La cumbre cerró con un guiño cultural cuando el funcionario de Zhejiang cosechó los mayores aplausos de la sala al desearle éxito a la selección argentina en el próximo mundial, un torneo para el cual, paradójicamente, China no logró clasificar.