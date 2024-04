El truco para conseguir ropa barata y de marca a bajo precio: camperas a $6.500 y zapatillas

Segpun lo que explicaron las creadoras de contenido, en una feria que se realiza en Buenos Aires, en Av. del Libertador 4401 de martes a domingo de 12 a 20 horas hasta el 28 de abril, participan varias marcas reconocidas y se pueden encontrar productos de primera y segunda calidad, así como ropa de temporadas pasadas con descuentos y promociones.

Allí se pueden hallar camperas de jean desde $6.500, chalecos desde $8.000, remeras desde $5.000 y camperas bomber desde $50.000. Además, hay zapatillas, pantalones y otras prendas e indumentaria de marcas reconocidas.

El Luxury Outlet es un evento que se hace dos veces por año donde participan muchísimas marcas con ropa de primera, segunda y muchísimos descuentos Y si tenés Club La Nacion podés acumular más descuentos todavía. Además muchos locales tenían cuotas sin interés. Hay un cupón para Topper que es Topperluxury10 que es acumulable con las promos. Lo tenés que nombrar en la caja. Dónde? En el Hipódromo de Palermo, Av. Libertador 4401, Caba de martes a domingo de 12 a 20hs.