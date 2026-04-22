Hay miles de tipos y marcas de zapatillas, Vans, Converse, John Foos, etc. Pero todas tienen algo en particular: la suela blanca envejece peor que el resto de la zapatilla porque queda expuesta a los roces, las manchas la suciedad de la calle y demás. Para ello te traemos un truco que pocos usan y es muy efectivo.
El truco que devuelve el blanco a la suela de tus zapatillas sucias: rápido y efectivo
Para dejar tus zapatillas como nuevas no tienes que ir a comprar nada, solo ir al baño y buscar un ingrediente que todos tienen
Las zapatillas sucias arruinan cualquier outfit, aunque incluso se han vuelto una moda la realidad es que no se ven muy bien a simple vista y deja una imagen poco agradable al ojo humano. Por eso hay que mantenerlas limpias constantemente y con este truco que te enseñamos hoy es posible.
El truco que devuelve el blanco a las suelas de tus zapatillas sucias
En vez de tirarlas por creer que ya no dan más o que no tienen arreglo, no hay nada mejor que una buena limpieza. Gracias a este truco en cuestión podrás lograrlo en un abrir y cerrar de ojos porque devuelve su aspecto limpio y cuidado.
Es tan fácil y simple que solo consiste en agarrar la acetona o quitaesmalte de uñas para solucionar rápidamente esas marcas antiestéticas y oscuras que se ven en la suela de las zapatillas.
Lo cierto es que la acetona no solo es efectiva para eliminar el esmalte de uñas, sino que, además, tiene un poder disolvente para los restos de suciedad incrustada y marcas en la goma o plástico de la zapatilla.
Para aplicarlo tienes que sacar el polvo o barro de la zapatilla y por supuesto tiene que estar seca. Después agarras un algodón, lo empapas con acetona y lo pasas por la suela sin que este toque la parte de la tela.
Para terminar, le pasas un trapo húmedo o por la goma para retirar restos y ventilamos bien para evitar inhalar los vapores de la acetona. Así es como este simple truco es ideal para salir del apuro sin necesidad de comprar productos específicos o poner el lavarropa ni mucho menos lavarlas a mano.