El truco que devuelve el blanco a la suela de tus zapatillas sucias: rápido y efectivo

Es tan fácil y simple que solo consiste en agarrar la acetona o quitaesmalte de uñas para solucionar rápidamente esas marcas antiestéticas y oscuras que se ven en la suela de las zapatillas.

Lo cierto es que la acetona no solo es efectiva para eliminar el esmalte de uñas, sino que, además, tiene un poder disolvente para los restos de suciedad incrustada y marcas en la goma o plástico de la zapatilla.

zapatillas sucias para limpiar cona cetona

Para aplicarlo tienes que sacar el polvo o barro de la zapatilla y por supuesto tiene que estar seca. Después agarras un algodón, lo empapas con acetona y lo pasas por la suela sin que este toque la parte de la tela.

Para terminar, le pasas un trapo húmedo o por la goma para retirar restos y ventilamos bien para evitar inhalar los vapores de la acetona. Así es como este simple truco es ideal para salir del apuro sin necesidad de comprar productos específicos o poner el lavarropa ni mucho menos lavarlas a mano.