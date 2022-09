El sector vitivinícola le da pelea al proyecto de alcohol cero al volante

Preocupa a los referentes de la industria del vino cierta resistencia a ser escuchados en Diputados por lo que ya anunciaron que no bajarán los brazos y que si la propuesta avanza insistirán en Senadores.

Qué dijo Sergio Villanueva, de la UVA, acerca de Alcohol cero al volante

Serrgio Villanueva.jpg Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, habló del proyecto alcohol cero al volante.

Quien dio un panorama de la situación de preocupación que vive el sector es Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, en Radio Nihuil. El reconocido dirigente charló con Carlos Hernández y Carina Scandura.

"Nos preocupa -arrancó Villanueva- la falta de diálogo no sólo en este tema sino en todo. Ya es un mal de Argentina en general la falta de diálogo. No puede ser que se discuta si esto es negro o blanco sin aceptar que hay estructuras intermedias".

Y de inmediato aclaró: "De ninguna manera nos oponemos a los controles de la conducción bajo los efectos del alcohol. Pero busquemos antes los antecedentes internacionales y nacionales y se verá que el universo de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre es lo que se impone".

"Hay una estadística que es la que tiene más validez por lo que abarca, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa estadística dice que que no hay un solo accidente -repito, ni un solo accidente- por alcohol con menos de 0,5 gramos" "Hay una estadística que es la que tiene más validez por lo que abarca, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa estadística dice que que no hay un solo accidente -repito, ni un solo accidente- por alcohol con menos de 0,5 gramos"

Villanueva contó como "anécdota" un hecho puntual: "Estuvimos con el presidente del bloque justicialista en Diputados del Frente de Todos (Germán Martínez). Nos dijo que a la hora de tratar un proyecto se analiza cuál es la sensibilidad que causa el tema y hasta nos explicó que toman en cuenta cómo afecta la cuestión a los evangelistas porque tienen muchos de ellos entre sus votantes. Entonces hay como una lógica que no tiene que ver ni con la racionalidad ni con los consensos. Es como que nos dicen que ya tienen la determinación tomada y por más que digamos lo que digamos, la ley va a salir".

►TE PUEDE INTERESAR: Cecilia Moreau recibió a Alexis Guerrera para analizar avances de la Ley de Alcohol Cero en Diputados

Con el autor del proyecto de alcohol cero al volante



alcohol cero al volante.jpg Los controles del consumo de alcohol deberían intensficarse.

Otro legislador con el que hablaron los representantes de la Unión Vitivinícola es el autor del proyecto, Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador: "Nos preguntó si sabíamos cómo se lee un expediente. Le respondimos que no y él nos aclaró que se lee de atrás para adelante y que todo lo que nosotros agreguemos va a estar adelante pero atrás, en el final, se mantendrá tolerancia cero".

Al respecto reflexionó el gerente de la UVA: "Esa estructura inamovible, sin racionalidad, donde todo es una cosa u otra, sin aceptar opciones y eso nos preocupa".

"Les decimos: 'che, miren que son economías regionales y que nosotros tenemos alternativas'. Pero igual encontramos resistencia, incluso cuando planteamos que en los menores de 30 años es donde está el problema de más consumo, no en el resto de la población". "Les decimos: 'che, miren que son economías regionales y que nosotros tenemos alternativas'. Pero igual encontramos resistencia, incluso cuando planteamos que en los menores de 30 años es donde está el problema de más consumo, no en el resto de la población".

Sergio Villanueva, de todos modos, pese a lo que contó, no se mostró pesimista: "El diálogo está abierto. Los legisladores se sorprendieron por la reacción de todo el sector vitivinícola y por eso no salió el dictamen esta semana de la Comisión de Transporte. Obviamente hablamos con todos, desde el ministro de Economía, Sergio Massa, hasta el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales porque el presidente de la Comisión de Transporte (Ricardo Rizatti) le responde a él. Todos con los que hablamos se sorprendieron por el enojo unánime del mundo vitivinícola argentino".

Lo que muestra el ranking de los accidentes

Cada vez menos. Quienes gustan de tomar vino han cambiado las costumbres: eligen la cerveza o disminuyen la frecuencia de consumo. Si se impone el alcohol cero, no se podrá tomar ni una copa de vino si después hay que manejar.

Villanueva hizo hincapié en los datos: "No hay mejor ejemplo que las estadísticas. El ranking nacional de accidentes lo lidera Salta, que tiene alcohol cero. Le pasa parecido a Córdoba y esto es porque se dictan leyes que regulan conductas pero no se hace foco en la educación y en el control".

"La mejor performance -agregó- de menos accidentes la tienen Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, que tienen permitido hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre. En CABA casi el 80% de los accidentes los protagoniza jóvenes de 25 a 35 años los fines de semana largos cuando hay mucha ingesta previa y a la salida de los boliches".

"Con el alcohol cero el que toma una copa de vino se convierte en un marginal. ¿Qué quieren: cambiar la cultura de todos y obligarnos a tomar gaseosas?. En el mundo desarrollado el límite es 0,5. En Chile el que se excede va preso, hay mucho control pero dejan un margen de consumo que no afecta los sentidos para el manejo de un vehículo". "Con el alcohol cero el que toma una copa de vino se convierte en un marginal. ¿Qué quieren: cambiar la cultura de todos y obligarnos a tomar gaseosas?. En el mundo desarrollado el límite es 0,5. En Chile el que se excede va preso, hay mucho control pero dejan un margen de consumo que no afecta los sentidos para el manejo de un vehículo".

El dirigente volvió sobre el concepto de no oponerse a los controles: "No hacemos una apología. No nos oponemos a que se utilicen taxis, o llamen a un Úber, o contraten una combi para volver de algún lugar. Lo que pedimos es racionalidad y no tribuneo. En Mar del Plata tienen alcohol cero y hay muchos accidentes"

Y trascartón sumó: "El proyecto que se está tratando tiene un solo artículo, que habla de alcohol cero pero no dice nada de educación, del alcoholímetros... eso es puro compromiso político".

Lo que viene

rizzotti-comision-transporte-diputados-yzUNIH.jpeg En la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación, todavía no salió el dictamen del proyecto de alcohol cero.

Villanueva dio cuenta de que hay dos proyectos alternativos que apoyan. Uno es de los diputados mendocinos de Juntos por el Cambio que plantean subir multas, sin tocar el 0,5 y otro de los peronistas José Luis Gioja y Marisa Uceda que también plantean subir sanciones y dejar la tolerancia cero para los menores de 30 años.

Además indicó que se reunieron con Madres del Dolor y que entendieron que no es el vino el problema.

Finalmente dijo: "No es difícil lograr consensos. Se habla mucho de economías regionales, de federalismo, de generar empleo, pero a la hora de los bifes estamos con el Siglo 19. El tema por ahora se ha parado y hemos logrado generar algún nivel de reflexión en Diputados. Pero si no se da, insistiremos en el Senado".

►TE PUEDE INTERESAR: Asociaciones civiles y familiares de víctimas apoyaron la iniciativa de alcohol cero al volante en Diputados