El referente de pymes constructoras declaró que Nación no paga y se frenó el 100% de la obra pública

"Reina la angustia, la desorientación y la zozobra -admitió-. Dentro de la industria pyme de la construcción, llámese vivienda, cordón, cuneta y banquina, todo lo que tiene que ver con las obras de proximidad que hacían los municipios, los fondos nacionales son $0".

Construccion obras hierro.jpg En el sector calculan que la situación actual podría derivar en 200.000 despidos.

A ello, aclaró, hay que añadir que la obra pública se paga con una demora de alrededor de 60 días, debido a los procesos administrativos y las certificaciones que se deben cumplir. Es decir que al parate, incluso si alguna vez termina, habrá que sumarle una larga espera.

Fernández se sinceró: "Somos un sector que genera un derrame y una contención social importantísimos, pero ni siquiera hemos cobrado lo que ejecutamos en septiembre".

construccion-aumento.jpg En Mendoza hay unas 160 pymes dedicadas a la construcción. Fernández calculó que entre 90 y 100 se aproximan a un "colapso".

Desorden institucional

El dirigente pyme repitió varias veces que no encuentran interlocutores en el gobierno nacional. No solo porque hay funcionarios de segunda o tercera línea que no han sido nombrados, sino porque la intempestiva eyección del ahora exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, reveló que no existía un plan B para la cartera.

"No hay con quien hablar ni te responden los teléfonos", dijo el titular de la CPC. "No hay reuniones, y cuando las hay los que te hablan te dicen que no pueden tomar decisiones porque tienen miedo de terminar como el exministro", lanzó.

Y sintetizó: "Ferraro dejó un vacío absoluto desde lo administrativo y lo político. De hecho, hasta hace una semana él no estaba 'renunciado' y firmaba los papeles del ministerio de Infraestructura el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona".

"Situación de colapso"

Fernández fue más allá y llegó a aseverar que "hay pymes que se encuentran en situación de colapso". En Mendoza -aclaró- entre 90 y 100 firmas se encontrarían frente a esa desesperante circunstancia.

El referente recordó que, a pesar de que en un momento aseguraron desde Casa Rosada que la obra pública que estuviera avanzada por encima de un 80% se terminaría, eso no se ha verificado.

"Encima, muchos empresarios pensaron que de alguna forma se iba a resolver este problema, e invirtieron para no frenar las obras que finalmente nadie les paga. Desde octubre de 2023 no nos llega un centavo, ni de las obras que están a un 80% ni de las que están en ningún otro estado de avance", se quejó.

Por último, el entrevistado lamentó que "una de las banderas de campaña de Milei" haya sido la seguridad jurídica y que ahora, contradictoriamente, el Estado nacional "sea uno de los principales incumplidores de contratos".

"¿Qué se les dice a las 3.000 pymes del interior del país a las que no se les está cumpliendo? ¿Acaso creen que el conflicto no se va a judicializar? El problema es que de acá que lleguen a las sentencias habrá despidos -unos 200.000- y, a este paso, todas esas empresas ya no van a existir", cerró.

