El petróleo sube tras estancarse las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente

El valor internacional del petróleo de referencia registró incrementos durante la jornada bursátil luego de vencer el plazo diplomático de 60 días para frenar las operaciones militares en Medio Oriente. La falta de consensos entre Estados Unidos e Irán presionó al alza los valores energéticos globales en los mercados de commodities.
El petróleo trepa en el mercado global
La cotización del barril de petróleo tipo Brent subió hasta un 1,10% respecto del cierre anterior y alcanzó los U$S91,87. Se ubicó en sus valores máximos en lo que va de agosto. La tendencia alcista reflejó la preocupación del sector financiero por el abastecimiento energético internacional tras no alcanzarse un acuerdo diplomático definitivo, según detalló la agencia internacional EFE.
En tanto, la variante estadounidense West Texas Intermediate (WTI) experimentó un incremento del 1,3%, cotizando sobre los U$S84,84 por barril. Analistas bursátiles señalaron que la parálisis de las conversaciones en el estrecho de Ormuz consolidó el repunte de los contratos de crudo a futuro.
Tensión internacional y el mercado del petróleo
Las principales bolsas de valores de Nueva York abrieron la jornada en terreno negativo debido al incremento persistente en los costos de los combustibles. Los índices financieros registraron caídas moderadas en Wall Street, encabezadas por el sector tecnológico y el selectivo S&P 500, ante la posibilidad de un repunte inflacionario global generado por el valor del petróleo.
Incertidumbre en las materias primas y el petróleo
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, atribuyó el estancamiento de las conversaciones a las trabas diplomáticas observadas durante la tregua de dos meses. El fin del memorando multilateral provocó que los inversores optaran por posiciones de resguardo frente a potenciales interrupciones en la navegación comercial en la zona del Golfo Pérsico.
En pocas palabras
- Petróleo Brent: superó los U$S91 por tensiones en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre EE.UU. e Irán.
- Mercados: la Bolsa de Nueva York opera en baja ante el temor a un repunte de la inflación global.