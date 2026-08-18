El petróleo sube tras estancarse las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente

El petróleo trepa en el mercado global

La cotización del barril de petróleo tipo Brent subió hasta un 1,10% respecto del cierre anterior y alcanzó los U$S91,87. Se ubicó en sus valores máximos en lo que va de agosto. La tendencia alcista reflejó la preocupación del sector financiero por el abastecimiento energético internacional tras no alcanzarse un acuerdo diplomático definitivo, según detalló la agencia internacional EFE.

En tanto, la variante estadounidense West Texas Intermediate (WTI) experimentó un incremento del 1,3%, cotizando sobre los U$S84,84 por barril. Analistas bursátiles señalaron que la parálisis de las conversaciones en el estrecho de Ormuz consolidó el repunte de los contratos de crudo a futuro.