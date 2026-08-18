Según el INDEC la inflación mayorista bajó a 0,8% en julio y Milei lo festejó

Sin embargo, de la mano de la caída del consumo, para el gobierno es motivo suficiente para celebrarlo como un logro. Tras el alza de mayo (2,5%), el IPIM ya encadenó 3 meses de baja consecutivos.

Milei festejó la "inflación con 0" y le llovieron las críticas

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,39 p.p.), “Sustancias y productos químicos” (0,19 p.p.), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,17 p.p.) y “Alimentos y bebidas” (0,16 p.p.), compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,91 p.p.).

"Y al final Julio empezó con CERO... INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8% CIAO!". Con esa frase posteada en su cuenta de X, el presidente Javier Milei celebró el dato, además de elogiar de nuevo al ministro de Economía con un "Vaaaamooooo Toto!!".

Milei había prometido que agosto iba a ser el mes de la inflación 0, en referencia al IPC (Índice de Precios al Consumidor). Pero al conocerse el índice mayorista que publica INDEC no dudó en destacarlo como un logro de la gestión.

Sin embargo, las críticas sobre su afirmación, que excluyó referencia alguna a la inflación minorista de julio, no se hicieron esperar. Es que no fueron pocos los cuestionamientos que apuntaron a una omisión deliberada de la canasta que pondera la tarifa de servicios, transporte y salud entre otros y que en julio subió al 2,1%.

"Genio". "Es el cuento del pastor mentiroso". "1.048% de gas, 276% de luz y 1.236% de transporte en dos años de Milei". Ese tenor tuvieron las reacciones de usuarios que siguen la cuenta de Milei en X entre más de 500 posteos sobre el tema.

En julio volvió el superávit fiscal: la explicación de Caputo

Este martes fue una jornada en la que el gobierno infló el pecho también por otro indicador positivo: ni más ni menos que el del superávit fiscal, una bandera libertaria.

Sucede que después de un junio negativo, la balanza volvió a dar a favor. Arrojó $244.897 millones, para dejar atrás el déficit del mes anterior, y fue resultado neto después de un balance primario de $2.960.333 millones y un pago de intereses de la deuda por $2.715.436 millones.

El ministro de Economía lo destacó aún más al señalar que se obtuvo “en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de cupones de los bonos Globales y Bonares”.

Sobre las razones de haber alcanzado ese saldo positivo, Caputo lo atribuyó a "la reducción de impuestos" y al recorte del "gasto primario".

“El gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, en tanto la Asignación Universal por Hijo creció 3,8%. El superávit, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.