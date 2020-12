Aunque no lo manifestaron públicamente, se supo que corresponden a las cámaras de San Rafael, General Alvear, Valle del Uco y San Martín. Desde allí surgió el reclamo de no sentirse bien representados.

Este argumento fue rechazado por Cecci quien aseguró que se ha trabajado "muy fuerte" en el sur de Mendoza sobre todo en lo que respecta a los parques industriales y que, a pesar de que la lista que llevó a la presidencia fue de unidad, todos los sectores tienen sus representantes.

"En primer lugar, no creo que sean todas las cámaras las que se sienten de esta forma. He hablado con gente de San Martín y San Rafael, que son los dos sectores más importantes que conforman supuestamente este frente, y me manifestaron que la situación no es de la forma en la que se dio a conocer", detalló Cecci, en diálogo con radio Nihuil.

Y agregó: "Siempre en una lista de unidad quedan lastimados pero mi trabajo es mantenerlos unidos y hablar con los más díscolos".

Sin embargo, aclaró que esta posibilidad se encuentra "dentro de la potestad de cada cámara" y que se respetará la decisión aunque su intención es mantener la unidad.

Sobre sus primeras acciones al frente de la FEM, el referente indicó que durante la próxima semana se reunirá con el gobernador Suarez y el ministro Vaquié (Economía), para ponerse en sintonía y establecer un plan estratégico.

Consecuencias de la pandemia

"Con la pandemia salieron a la superficie todos los problemas de la producción: los históricos y los nuevos", expresó Cecci sobre las dificultades que debieron afrontar los diferentes sectores económicos durante los últimos 8 meses.

Según el titular de la FEM está claro que el comercio y la industria fueron los que más sufrieron en este periodo. "Mendoza tenía una gran actividad turística y comercial, que estuvo cerrada e inactiva durante varios meses", dijo.

Además indicó que, a pesar de las medidas que se implementaron para paliar la crisis, "las ayudas no llegaron a todos los rincones o fueron insuficientes".

Sin embargo, destacó que las limitaciones de circulación que se establecieron producto de la cuarentena, colaboraron a establecer un orden y anticipó que para la cosecha de aceitunas ya se está trabajando para el ingreso de trabajadores golondrinas desde otras provincias.

"Hemos creado un protocolo de cosecha de aceitunas que permitirá el ingreso de trabajadores golondrinas. Estamos esperanzados en que, para abril o mayo, la situación sea diferente y ya podremos contar con la vacuna. Pero, con el ajo se trabajó muy bien con cuadrillas locales y se hizo con mucho orden. Eso ha sido muy positivo", sintetizó.

Sobre los planes que llevará adelante durante su gestión, Cecci dijo que su prioridad será "buscar la mayor cantidad de recursos posibles y ser un interlocutor válido entre la nación, la provincia y nuestros asociados".