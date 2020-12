"Lo que se pretende es que la FEM reforme sus estatutos y se pueda reveer la representatividad que tienen esas cámaras unipersonales frente a cámaras como la de San Rafael que tiene 700 afiliados. Queremos una federación representativa y amplia, en donde no se diluyan los temas centrales, sino que se le de protagonismo a lo territorial", explican algunos referentes en off y aclaran que la idea "no es debilitar a la conducción ni romper la FEM, pero sí que se nos valore".

En esa especie de liga que conformarán estas 5 cámaras empresarias, podrían cobrar más peso temas como "el trasvase del río Atuel en el proyecto de Portezuelo del Viento o la misma minería, que son temas propios de determinados territorios, y que evidentemente no le influye en nada la Cámara de la propiedad horizontal o los Amigos de la calle San Martín, y sin embargo, aunque no les afecte directamente hoy tienen el mismo poder de voto que una cámara territorial", remarcaron.