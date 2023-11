El lunes NO HABRÁ BANCOS: la razón detrás de esta medida

Banco nacion.jpg

Por qué los bancos estarán cerrados el 6 de noviembre

La razón de que los bancos vayan a cerrar sus puertas el 6 de noviembre tiene que ver con el Día del Bancario. Ese día se celebra el dia del trabajador de estas instituciones, por lo que suelen cobrar un bono y además se les da el día.

De cuánto es el bono por el día del trabajador bancario

Tras el último aumento acordado, hace unas semanas, también se actualizó el monto del bono por el día del trabajador bancario. Este quedó en la nada despreciable cifra de $ 464.453.

Asimismo, el sueldo mínimo del empleado bancario quedó en $ 539.826.

cajero-automatico-banco-nacion-barrio-la-favorita-mendoza.jpg

Qué servicios se afectarán al estar los bancos cerrados

Con el cierre de los bancos de este lunes 6 de noviembre se verá afectado el pago a beneficiarios de ANSES. Además no se podrán pagar impuestos. No obstante, sí se podrán usar los cajeros automáticos aunque ese lunes no habrá carga en estas máquinas.

En cuánto a los depósitos, solamente se podrán realizar por cajero automático y no por ventanilla al estar los bancos cerrados. Asimismo, se podrán hacer todas las operaciones por homebanking.