El dueño de Plastiandino dijo que recibió el apoyo de otras fábricas para cumplir con sus clientes

► TE PUEDE INTERESAR: Un reconocido periodista de Mendoza "coimeó" a policías sanjuaninos y los escrachó

plastiandino incendio 2.jpg Así quedó la fábrica Plastiandino de San Rafael luego del incendio del 24 de mayo.

Medidas del gobierno para ayudar a Plastiandino

El sanrafaelino se había reunido el jueves con representantes del municipio, la Provincia y la Nación, quienes le brindaron su apoyo y le dieron a conocer las herramientas que tienen a disposición para colaborar en reconstruir la empresa. Bianchi valoró las gestiones para llegar a dialogar con los máximos responsables del gobierno nacional para comenzar a construir un plan de puesta en marcha de la empresa.

El empresario explicó que la Nación se comprometió a acompañar hasta que la empresa vuelva a estar operativa con el pago a sus empleados del REPRO, que equivale al 50% del Salario Mínimo Vital Móvil (en mayo de $42.256), en tanto la Provincia y el municipio también va a acompañar con los sueldos para que sea un monto más significativo.

El gobierno nacional designó como interlocutor al presidente de IMPSA, Gabriel Vienni; la Provincia puso la responsabilidad en Enrique Vaquié y por parte del municipio, el diputado Omar Félix es el encargado de acompañar el proceso de reconstrucción de la fábrica.

En las próximas semanas deben realizar la construcción del plan de negocio para luego tomar las medidas contundentes y poder encarar los pedidos de maquinarias. Bianchi sostuvo que tuvo la respuesta esperada ante su pedido a la Nación de que la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) les permita comprar todo el equipamiento necesario.

Hugo Bianchi-Plastiandino-Jose de Mendiguren.jpg La Nación, la provincia y el municipio de San Rafael se reunieron con Hugo Bianchi para buscar ayudar a reconstruir Plastiandino.

"Matías Tombolini fue claro sobre la generación de CIRA y será bajo las normas que están disponibles para los esquemas de pago. Hay que dividir lo que tiene que ver con insumos que la empresa va a necesitar para seguir produciendo en fábricas colegas y lo que tiene que ver con maquinaria. Tiene un régimen particular para cada caso , pero tenemos el apoyo de la Secretaría de Comercio de dar debida atención a los pedidos que haga la empresa para asegurar la continuidad y que podamos acceder a las maquinarias. Existe la voluntad y el canal para poder expresar estas son las necesidades. Hay que ordenarlo dentro de un plan de negocio", dijo Bianchi.

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno subsidió a la cooperadora del Hospital Central con más de $1.100 millones para pagar deudas

El empresario expresó que estuvo presente un representante de AFIP para generar las herramientas para que la empresa no se descapitalice y empezar a ver todas las necesidades. Además, la Nación les presentó distintas medidas que están dentro de las emergencias fiscales para evitar que los saldos técnicos que tiene la empresa a favor del Estado se sigan engrosando y por ende, no se pierda capital de trabajo en los esquemas de retención, de intercepciones o anticipos sobre una actividad que ya no existe.

Bianchi explicó que también trabajaron sobre las posibles programa de aportes no reembolsables que se pueden generar para poder armar una estructura de inversión que sea sustentable con el grupo de fondo de la empresa y líneas de financiamiento, como por ejemplo una que es a siete años con dos de gracia. "No se trata de una empresa en marcha en este momento, por eso era muy importante el plazo de gracia de la línea y cuando la empresa esté en marcha, los tiempos de pago en la comunidad es lo que estamos trabajando".

Todavía el dueño de Plastiandino no puede dar fecha de comienzo de reconstrucción de la fábrica ni pedido de máquinas, hasta tanto no tengan hecho todo el plan de acción con los fondos que van a recibir. Incluso, no saben aún cuando el seguro les pagará la póliza por el incendio.